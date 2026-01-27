Activan Alerta Amber por desaparición de joven en Tamaulipas

Las autoridades activaron la Alerta Amber Nacional para la localización de Valeria Nicole Esquivel Lara, adolescente de 17 años reportada como desaparecida en el municipio de Río Bravo, Tamaulipas.

De acuerdo con la información oficial, la joven fue vista por última vez el 24 de enero de 2026, sin que hasta el momento se tengan datos sobre su paradero, por lo que se considera que su integridad podría encontrarse en riesgo.

Las autoridades señalaron que existe la posibilidad de que Valeria Nicole sea víctima de la comisión de un delito, motivo por el cual la alerta tendrá una vigencia máxima de 72 horas a nivel nacional.

Señas particulares

La adolescente tiene cabello negro y ondulado, ojos castaños claros, mide 1.63 metros y pesa aproximadamente 45 kilogramos.

Se solicita a la población que, en caso de contar con información que ayude a su localización, se comunique a los teléfonos 55 5346 2516 o al 911.

Las autoridades reiteraron que difundir la información puede hacer la diferencia.

