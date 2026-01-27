Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2026_01_27_T165949_307_70bceaa494
Tamaulipas

Activan Alerta Amber por desaparición de joven en Tamaulipas

Autoridades activaron la Alerta Amber Nacional para localizar a Valeria Nicole Esquivel Lara, de 17 años, desaparecida en Río Bravo, Tamaulipas

  • 27
  • Enero
    2026

Las autoridades activaron la Alerta Amber Nacional para la localización de Valeria Nicole Esquivel Lara, adolescente de 17 años reportada como desaparecida en el municipio de Río Bravo, Tamaulipas.

De acuerdo con la información oficial, la joven fue vista por última vez el 24 de enero de 2026, sin que hasta el momento se tengan datos sobre su paradero, por lo que se considera que su integridad podría encontrarse en riesgo.

Las autoridades señalaron que existe la posibilidad de que Valeria Nicole sea víctima de la comisión de un delito, motivo por el cual la alerta tendrá una vigencia máxima de 72 horas a nivel nacional.

Señas particulares

La adolescente tiene cabello negro y ondulado, ojos castaños claros, mide 1.63 metros y pesa aproximadamente 45 kilogramos.

WhatsApp Image 2026-01-27 at 16.30.16.jpeg

Se solicita a la población que, en caso de contar con información que ayude a su localización, se comunique a los teléfonos 55 5346 2516 o al 911.

Las autoridades reiteraron que difundir la información puede hacer la diferencia.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

IMG_6101_dedb9a4af8
Coahuila sin nuevos casos de sarampión desde septiembre
Whats_App_Image_2026_01_27_at_8_35_46_PM_7d0b264024
Rescatan a perritos amarrados sin acceso a agua en Guadalupe
EH_UNA_FOTO_2_8e9222fd16
Investiga Fiscalía muerte violenta en colonia Narciso Mendoza
publicidad

Últimas Noticias

uanl_fitur_madrid2_7baae13c04
Proyecta UANL cultura de Nuevo León en Feria de Turismo en Madrid
robot_saltillo_humanoide_b0306602e3
Crean en Saltillo primer robot educativo de Latinoamérica
sostienen_nuevo_leon_menos_homicidios_diarios_b4fd55e8e7
Nuevo León sostiene 75% de homicidios diarios menos en 2026
publicidad

Más Vistas

771efe49_488e_43e1_9999_9abcef58cbcb_427ff05e95
Huye vendedor de Changan con enganche; denuncian fraude masivo
Whats_App_Image_2026_01_25_at_9_12_20_PM_6576aebcc7
Busca EUA a 'toda costa' a esposa regia de capo canadiense
escena_alexis_ortega_25ace32d69
Fallece Alexis Ortega, actor mexicano y doblaje de Spider-Man
publicidad
×