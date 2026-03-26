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Tamaulipas

Mantiene gobierno monitoreo permanente en Playa Miramar 

El edil explicó que las labores de inspección abarcan desde Playa Tesoro, en Altamira, hasta Playa Miramar e incluso zonas colindantes con el norte de Veracruz

  • 26
  • Marzo
    2026

Autoridades de los tres niveles de gobierno mantienen un monitoreo constante en la zona turística de Playa Miramar, ante el desplazamiento de manchas de hidrocarburo en el Golfo de México.

El alcalde de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo, informó que, hasta el momento, no existe una amenaza inminente para el litoral maderense, por lo que las condiciones de la playa continúan siendo óptimas para la recreación y el esparcimiento.

Playa miramar

Detalló que las acciones de vigilancia se realizan de manera coordinada con la Secretaría de Marina, dependencias municipales y el Gobierno del Estado de Tamaulipas, mediante recorridos terrestres en cuatrimotos a lo largo del litoral, así como patrullajes marítimos y sobrevuelos con drones para detectar cualquier indicio de contaminación.

El edil explicó que las labores de inspección abarcan desde Playa Tesoro, en Altamira, hasta Playa Miramar e incluso zonas colindantes con el norte de Veracruz.

Señaló que la Secretaría de Marina mantiene el despliegue de embarcaciones en el Golfo de México para ubicar posibles manchas y establecer patrones de búsqueda, además de apoyarse en modelos de proyección oceanográfica que permiten anticipar el comportamiento de las corrientes marinas.

Playa miramar

Dijo que existe comunicación permanente con el gobernador del estado, Américo Villarreal Anaya, quien ha solicitado información puntual sobre la situación, reiterando el respaldo institucional para atender cualquier eventualidad.

Finalmente, subrayó que las autoridades se encuentran preparadas para actuar de manera inmediata en caso de que los residuos de hidrocarburo alcancen la costa, a fin de evitar afectaciones al turismo y al ecosistema de la región.


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