Buscan ampliar protección salarial a personal de salud enfermos

El esquema actual de incapacidades para trabajadores del sector salud establece tiempos de cobertura que varían según la antigüedad: desde 15 días para personal con menos de un año de servicio hasta un máximo de 60 días con sueldo íntegro para quienes superan los 10 años laborales.

Ante este panorama, el gremio sindical ha impulsado una propuesta para ampliar la protección laboral en casos de enfermedades graves o de larga evolución, como padecimientos traumatológicos, entre ellos fracturas y problemas de columna como hernias de disco, así como cáncer de mama y otras enfermedades oncológicas.

“Lo que estamos pidiendo es que se incluyan patologías o padecimientos de larga evolución”, señalaron representantes del sector, al advertir que la actual normativa deja desprotegidos a los trabajadores una vez que se agotan los días de incapacidad establecidos por la ley.

La preocupación principal radica en el impacto económico que enfrentan los empleados cuando, además de atravesar una crisis de salud, pierden su salario, lo que compromete su capacidad para sostener a sus familias.

“No es suficiente la cantidad de tiempo que nos da la ley y, a final de cuentas, el trabajador queda, además con un problema de salud, restringido salarialmente y sin poder cubrir las necesidades básicas de su familia”, afirmó Reyes López.

La iniciativa presentada ante el Congreso local propone homologar este esquema con el de instituciones como el IMSS y Pemex, donde los trabajadores con enfermedades crónico-degenerativas o accidentes no laborales pueden mantener su salario íntegro hasta por un año, previo dictamen médico que avale su condición.

“Nuestra petición es que se homologue con la prestación que se da, por ejemplo, en el Seguro Social y en PEMEX, donde los trabajadores pueden llegar hasta un año con el goce íntegro de su sueldo, previo dictamen médico”, explicaron.

Actualmente, en el Hospital Civil de Ciudad Madero se han registrado casos de trabajadores con cáncer y fracturas de cadera que ya agotaron sus días de incapacidad, quedando en una situación vulnerable.

El sindicato confía en que el Congreso de Tamaulipas analice la propuesta y retome ejemplos de otras entidades, como Nuevo León, donde ya se realizaron modificaciones legales en favor de la base trabajadora.

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