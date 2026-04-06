Protestas movilizan a agricultores de al menos 20 estados

Al menos 20 estados de la República Mexicana se sumaron a una protesta nacional para exigir soluciones ante las carencias que enfrenta el sector agrícola.

Mientras en algunas regiones los productores únicamente se manifestaron, en otras optaron por bloquear tramos carreteros, con la intención de visibilizar su situación ante el Gobierno Federal.

Al respecto, Héctor Eliborio Peña aclaró que las acciones no responden a caprichos, sino a necesidades urgentes del sector.

“Antes que nada quiero aclarar a la ciudadanía que no son necedades, es un punto importante, son necesidades muy claras. Si bien es cierto que hay muchas mesas de diálogo, cada vez con diferentes personajes políticos y de las dependencias involucradas en el campo, no nos están solucionando lo que estamos pidiendo, el campo sigue igual en crisis”, expresó.

Durante las movilizaciones, los agricultores recordaron que el origen de sus protestas radica en la desaparición de programas y fideicomisos que, aseguran, anteriormente garantizaban la producción de alimentos en el país. Señalan que con el actual modelo de gobierno, estos apoyos dejaron de existir.

En ese sentido, el mismo representante detalló algunas de las principales demandas del sector.

“Que pongan otra vez la banca agrícola, la revaloración de los compañeros que están en el buró de crédito, que se haga un buen estudio para eso. Ya se nos pasó este ciclo en Tamaulipas y eso duele a la región, duele mucho ver la tierra abandonada, el otro tema son los seguros agrícolas y de ahí se derivan otros detalles en conjunto”, puntualizó.

Asimismo, advirtieron que la escasa humedad en las tierras del norte de Tamaulipas no ofrece condiciones suficientes para asegurar una cosecha favorable, lo que agrava aún más la crisis que enfrentan y refuerza sus demandas.

Por su parte, Pedro Olvera Torres evidenció la difícil situación económica que enfrentan los productores.

“Qué ganamos con esa humedad si no hay dinero para sembrar, no hay dinero para una semilla, no hay dinero para un diésel, no tenemos economía, o sembramos o comemos, porque si se lo pongo a la tierra y no lo logro, voy a dejar a la familia sin comer”, señaló.

Los campesinos ofrecieron disculpas a la ciudadanía por las afectaciones derivadas de los bloqueos carreteros y puntualizaron que esta problemática no es reciente, sino que se ha venido padeciendo desde hace tiempo.

Finalmente, el mismo productor expresó su postura respecto a la situación que vive el campo en los últimos años.

“Desde que entró Morena para acá, sinceramente, y le soy sincero, yo no soy de ningún partido, de ninguno, yo estoy desilusionado de todos, no nada más de uno, pero sinceramente de Morena para acá es donde nosotros hemos vivido esta decadencia”, concluyó.

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