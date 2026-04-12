Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
546_JH_7_YJ_99d6b2df7a
Tamaulipas

Descartan que hidrocarburo en playas provenga de derrame reciente

El alcalde Alberto Granados Fávila asegura que el material tendría años en el mar y no estaría ligado al incidente en Veracruz

  • 12
  • Abril
    2026

El presidente de Matamoros, Alberto Granados Fávila, informó que el hidrocarburo localizado en las playas del municipio no estaría relacionado con el reciente derrame de petróleo en Veracruz, sino que se trataría de material con varios años de antigüedad en el mar.

El alcalde señaló que se ha mantenido una estrecha coordinación con autoridades de seguridad del Gobierno del Estado, así como con elementos de la Secretaría de Marina, quienes ya realizaron levantamientos y evaluaciones en la zona afectada.

De acuerdo con lo manifestado por las instancias correspondientes, el hidrocarburo detectado no es reciente, lo que refuerza la postura de descartar su origen en el incidente ocurrido en costas veracruzanas.

A pesar de ello, Granados Fávila aseguró que su administración continuará atenta a las indicaciones del Gobierno Federal y Estatal, además de implementar campañas de limpieza en las playas en coordinación con dichas autoridades.

Finalmente, destacó que el trabajo conjunto entre los tres niveles de gobierno ha sido clave para atender este tipo de situaciones y seguir impulsando el desarrollo del municipio.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

PHOTO_2026_04_10_19_06_09_910988a757
Lanzan transporte con tarifa preferencial para mujeres
Whats_App_Image_2026_04_10_at_1_51_15_AM_dd29319872
Ordenan frenar daño por derrame petrolero en costas del Golfo
tamaulipas_trico_0850a8ffc0
Anuncia Matamoros subsidio de 6 millones a desempleados
publicidad

Últimas Noticias

IMG_1582_6a1ad99c5e
Martha Herrera buscará la alcaldía de Monterrey o gubernatura
Whats_App_Image_2026_04_13_at_3_00_04_PM_df05bb2e25
Tania Contreras López encabeza la refundación del Poder Judicial
wall_street_rojo_beec383b31
Wall Street cierra verde ante reinicio de negociaciones con Irán
publicidad

Más Vistas

INFO_7_VERTICAL_4_7562aba266
Muere Paco Silva, ícono de la cumbia regiomontana
Whats_App_Image_2026_04_11_at_09_50_29_a439810931
Samuel García cierra gira en Asia reforzando preparación
image_62231f72d1
Denuncian por inversiones fraudulentas a vecina de Monterrey
publicidad
×