Muere hombre arrollado en avenida Pedro Cárdenas, Matamoros
La víctima no ha sido identificada; falleció en el hospital tras la gravedad de sus lesiones y ya se investigan los hechos
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Abril
2026
Un hombre, que hasta el día de hoy sigue sin ser identificado, perdió la vida en el Hospital General luego de haber sido arrollado sobre la avenida Pedro Cárdenas, a la altura del sector conocido como “La Catrina”, en Matamoros.
De acuerdo con los primeros reportes, la víctima, de entre 25 y 30 años de edad, fue auxiliada aún con vida por paramédicos quienes lo trasladaron de emergencia al nosocomio. Sin embargo, horas más tarde se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones.
Autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas tomaron conocimiento de los hechos e iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.
Hasta el momento, no se cuenta con información sobre el presunto responsable del accidente.
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