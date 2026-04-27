Proyecto Oasis fortalece apoyo humanitario a migrantes en Reynosa

La Congregación del Santísimo Redentor, fundada por San Alfonso, impulsa en la Diócesis de Matamoros-Reynosa el proyecto “Oasis”, una iniciativa de atención humanitaria dirigida a personas migrantes y población vulnerable en la frontera, sin distinción de nacionalidad.

Héctor Jiménez Vázquez, sacerdote superior de los misioneros redentoristas, explicó: “Lo que pretende hacer este proyecto es ser un centro de atención en donde queremos vincular ayuda para diferentes instancias, puede ser con migración, pueden ser los consulados, también queremos brindar ayuda médica, ayuda psicológica y obviamente la atención espiritual”.

Detalló que “Oasis” no funciona como albergue, sino como un espacio de encuentro que enfrenta nuevos retos ante la dinámica migratoria actual, donde, aunque el flujo ha disminuido, continúan llegando personas deportadas que buscan establecerse en Reynosa y requieren oportunidades laborales.

“Hemos podido buscar trabajos para algunos mexicanos que han llegado… México ha dejado de ser un país de tránsito, ahora se ha convertido en un país de destino, y eso trae otros retos, hay que buscar en dónde quedarse, hospedaje, casa, trabajo, escuela”, señaló.

El proyecto mantiene abierta la invitación a la ciudadanía para sumarse como voluntarios, especialmente profesionistas que deseen aportar su conocimiento en beneficio de quienes más lo necesitan.

“Si hay personas que dicen soy médico, dentista o psicólogo y tienen un día a la semana, pueden venir… también hay quienes pueden ofrecer su preparación en lugar de apoyo económico, eso se puede hacer aquí”, añadió Jiménez Vázquez.

Para garantizar la continuidad de los servicios de manera gratuita y a mayor escala, el obispo de la Diócesis de Matamoros-Reynosa, Eugenio Andrés Lira Rugarcía, hizo un llamado a la solidaridad de la comunidad.

“Quizá alguien diga: no soy médico o abogado, pero puedo colaborar con una ayuda económica para sostener estos servicios… ojalá que todos pongamos un poquito de nuestra parte para que esta obra pueda hacer muchísimo bien”, concluyó.

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