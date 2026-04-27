Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
ef183b55_7518_450d_8b92_2a53dec64a28_ee2e8c54ae
Tamaulipas

Proyecto Oasis fortalece apoyo humanitario a migrantes en Reynosa

La Congregación del Santísimo Redentor, fundada por San Alfonso, impulsa en la Diócesis de Matamoros-Reynosa el proyecto “Oasis”,

  • 27
  • Abril
    2026

La Congregación del Santísimo Redentor, fundada por San Alfonso, impulsa en la Diócesis de Matamoros-Reynosa el proyecto “Oasis”, una iniciativa de atención humanitaria dirigida a personas migrantes y población vulnerable en la frontera, sin distinción de nacionalidad.

Héctor Jiménez Vázquez, sacerdote superior de los misioneros redentoristas, explicó: “Lo que pretende hacer este proyecto es ser un centro de atención en donde queremos vincular ayuda para diferentes instancias, puede ser con migración, pueden ser los consulados, también queremos brindar ayuda médica, ayuda psicológica y obviamente la atención espiritual”.

Detalló que “Oasis” no funciona como albergue, sino como un espacio de encuentro que enfrenta nuevos retos ante la dinámica migratoria actual, donde, aunque el flujo ha disminuido, continúan llegando personas deportadas que buscan establecerse en Reynosa y requieren oportunidades laborales.

42b1dcab-0e8f-42d1-8616-ceffb7aab1cb.jpeg

“Hemos podido buscar trabajos para algunos mexicanos que han llegado… México ha dejado de ser un país de tránsito, ahora se ha convertido en un país de destino, y eso trae otros retos, hay que buscar en dónde quedarse, hospedaje, casa, trabajo, escuela”, señaló.

El proyecto mantiene abierta la invitación a la ciudadanía para sumarse como voluntarios, especialmente profesionistas que deseen aportar su conocimiento en beneficio de quienes más lo necesitan.

“Si hay personas que dicen soy médico, dentista o psicólogo y tienen un día a la semana, pueden venir… también hay quienes pueden ofrecer su preparación en lugar de apoyo económico, eso se puede hacer aquí”, añadió Jiménez Vázquez.

Para garantizar la continuidad de los servicios de manera gratuita y a mayor escala, el obispo de la Diócesis de Matamoros-Reynosa, Eugenio Andrés Lira Rugarcía, hizo un llamado a la solidaridad de la comunidad.

“Quizá alguien diga: no soy médico o abogado, pero puedo colaborar con una ayuda económica para sostener estos servicios… ojalá que todos pongamos un poquito de nuestra parte para que esta obra pueda hacer muchísimo bien”, concluyó.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_04_28_at_7_19_05_PM_d36a17f6f8
Tamaulipas avanza en riego, pero enfrenta presión por agua
Whats_App_Image_2026_04_28_at_6_15_13_PM_e61a705315
Tamaulipas busca abatir el rezago en infraestructura escolar
Whats_App_Image_2026_04_28_at_5_59_31_PM_f637f79c76
Miguel Ángel Valdez abre la puerta a una candidatura al Senado
publicidad

Últimas Noticias

IMG_2732_0fd8fd6cef
Actividades para adultos mayores fomentan salud y bienestar
IMG_2729_cb50419f40
Javier Díaz mejora banquetas en Centro Histórico de Saltillo
d540a640_f69c_4194_9422_646f2697e927_9166417d9a
Gran festejo del Día del Niño en Parras de la Fuente, Coahuila
publicidad

Más Vistas

nl_mattel_plomo_4dbbbee043
Fábrica de juguetes en Nuevo León envenena el aire con plomo
charly_rodriguez_fuera_del_mundial_cdef14a47d
Charly Rodríguez queda fuera del Mundial 2026
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_9c084ba861
Aprende qué es, cómo funciona y los riesgos del Ozempic
publicidad
×