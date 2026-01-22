Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
trump_foro_davos_aranceles_2e2a41475a
Internacional

Trump amenaza con represalias contra Europa si vende sus activos

En el marco del Foro Económico Mundial en Davos, el mandatario republicano recalcó que Estados Unidos tiene 'todas las de ganar'

  • 22
  • Enero
    2026

El presidente Donald Trump, advirtió este jueves sobre las represalias que podrían sufrir los países europeos si venden activos en respuesta a la imposición de aranceles ante su deseo por anexar Groenlandia a Estados Unidos

trump-foro-davos-aranceles.jpg

Durante una entrevista en el marco del Foro Económico Mundial en Davos, el mandatario republicano recalcó que Estados Unidos tiene "todas las de ganar".

"Si lo hacen, que lo hagan. Pero, si eso sucediera, habría grandes represalias por nuestra parte" condenó Trump.

De acuerdo con la agencia EFE, esto surge debido a las especulaciones de que Europa podría deshacerse de billones de dólares en bonos por las múltiples amenazas de Trump relacionadas con la subida de dicha imposición económica.

También te recomendamos: Presenta Donald Trump 'Junta de Paz' en Davos

Pensiones en Suecia se deshacen de recursos estadounidenses

Alecta, uno de los principales fondos de pensiones de Suecia, se ha deshizo de la mayor parte de sus bonos del Tesoro de Estados Unidos.

alecta-fondo-pensiones-suecia-trump-aranceles.jpg

De acuerdo con el responsable de gestión de capital de Alecta, Pablo Bernengo, esto se vincula con el alto riesgo vinculado a la inestabilidad económica.

"El motivo de la venta es un aumento del riesgo vinculado a la política menos predecible de Estados Unidos bajo el mandato del presidente Donald Trump"

Mientras que el fondo de pensiones de Dinamarca, AkademikerPension, mencionó que aunque su venta no se relaciona con la disputa de Estados Unidos contra Europa, si contribuyó a la toma de dicha decisión.

AkademikerPension posee bonos del Tesoro de Estados Unidos por valor de 100 millones de dólares, por lo que sus inversiones totales ascienden hasta los casi 26 millones de dólares.

 

 

 

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

mexico_eua_acuerdo_comercio_2f43f6bd0b
'El mejor acuerdo comercial del mundo lo tiene México': EUA
Whats_App_Image_2026_01_22_at_11_38_13_PM_e494db8104
Computadoras y accesorios ‘empujan’ exportaciones de NL
ningun_presidente_otan_trump_9371855d77
Apela Trump al artículo 5 de la OTAN; pide tropas en frontera sur
publicidad

Últimas Noticias

mexico_eua_acuerdo_comercio_2f43f6bd0b
'El mejor acuerdo comercial del mundo lo tiene México': EUA
mexico_brasil_amistoso_a51a4c4c22
México negocia amistoso ante Brasil previo al Mundial
trenazo_cordova_espana_8923acffbf
Avanza investigación de causas del descarrilamiento en España
publicidad

Más Vistas

nl_tren_del_golfo_acaa699e6a
Detonará nuevo tren megaobra pública en urbe regia
Puma_Chipinque_b4be37d6c0
Captan presencia de puma en Reserva Natural de Chipinque 
EH_CONTEXTO_1_4c17629ae7
Padre denuncia al Hospital Ángeles por muerte de hijo de 2 años
publicidad
×