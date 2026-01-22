Trump amenaza con represalias contra Europa si vende sus activos

El presidente Donald Trump, advirtió este jueves sobre las represalias que podrían sufrir los países europeos si venden activos en respuesta a la imposición de aranceles ante su deseo por anexar Groenlandia a Estados Unidos.

Durante una entrevista en el marco del Foro Económico Mundial en Davos, el mandatario republicano recalcó que Estados Unidos tiene "todas las de ganar".

"Si lo hacen, que lo hagan. Pero, si eso sucediera, habría grandes represalias por nuestra parte" condenó Trump.

De acuerdo con la agencia EFE, esto surge debido a las especulaciones de que Europa podría deshacerse de billones de dólares en bonos por las múltiples amenazas de Trump relacionadas con la subida de dicha imposición económica.

Pensiones en Suecia se deshacen de recursos estadounidenses

Alecta, uno de los principales fondos de pensiones de Suecia, se ha deshizo de la mayor parte de sus bonos del Tesoro de Estados Unidos.

De acuerdo con el responsable de gestión de capital de Alecta, Pablo Bernengo, esto se vincula con el alto riesgo vinculado a la inestabilidad económica.

"El motivo de la venta es un aumento del riesgo vinculado a la política menos predecible de Estados Unidos bajo el mandato del presidente Donald Trump"

Mientras que el fondo de pensiones de Dinamarca, AkademikerPension, mencionó que aunque su venta no se relaciona con la disputa de Estados Unidos contra Europa, si contribuyó a la toma de dicha decisión.

AkademikerPension posee bonos del Tesoro de Estados Unidos por valor de 100 millones de dólares, por lo que sus inversiones totales ascienden hasta los casi 26 millones de dólares.

