Tiroteo en partido juvenil de hockey en EUA deja tres muertos

Un tiroteo registrado durante un partido de hockey juvenil en Rhode Island, Estados Unidos, dejó como saldo tres personas muertas, entre las que se incluye al sospechoso del atentado.

De acuerdo con los informes policiales, otras tres personas resultaron heridas y se encuentran en estado crítico.

Según información de medios locales, la jefa de policía de Pawtucket, Tina Goncalves, aseguró que el agresor aparentemente murió de un disparo autoinfligido.

Autoridades investigan posible disputa familiar

Aunque la policía no estuvo involucrada en la muerte del tirador, las autoridades siguen investigando, señaló.

“Al parecer se trató de un evento dirigido, que podría ser una disputa familiar”, dijo la jefa de policía.

Pese a que no se dieron a conocer detalles sobre el sospechoso ni las edades de los fallecidos, llas autoridades destacaron que dos de las víctimas, aparentemente, eran adultas.

Goncalves añadió también que actualmente los investigadores se encuentran tratando de reconstruir lo ocurrido y hablar con testigos dentro de la Arena Dennis M. Lynch de Pawtucket.

Videos del tiroteo circulan en redes sociales

Las autoridades también analizan los videos del partido de hockey, los cuales ya han sido altamente difundidos en redes sociales.

En ellos se pueden apreciar a los jugadores resguardándose y a los aficionados huyendo después de que comenzaran las detonaciones.

Fuera de la arena se podía ver a familias en llanto y a jugadores juveniles de hockey aún con su uniforme mientras se abrazaban antes de subir a un autobús para abandonar la zona.

🚨 BREAKING: New video shows shots fired inside Dennis M. Lynch Arena in Pawtucket, RI during a high school hockey game.



A young girl was killed. Four others were injured. The suspected shooter was found dead.



Gun violence has now reached kids’ sporting events. This is a… pic.twitter.com/O2izEel552 — Brian Allen (@allenanalysis) February 16, 2026

Refuerzan seguridad tras el ataque

Tras el ataque, los caminos hacia la arena fueron cerrados mientras se mantenía una fuerte presencia policial y los helicópteros sobrevolaban el lugar.

Este tiroteo se produce casi dos meses después de que en el mismo estado, Rhode Island, un hombre matara a dos estudiantes e hiriera a otros nueve dentro del campus de la Universidad Brown. El agresor posteriormente asesinó a un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts.

Tras estos ataques, las autoridades lo localizaron y el hombre fue identificado como Claudio Neves Valente, de 48 años, quien se quitó la vida de un disparo en Nueva Hampshire.

