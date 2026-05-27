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Tamaulipas

Basura, principal causa de inundaciones en Matamoros

Entre las recomendaciones, destacó la importancia de depositar la basura en lugares adecuados, dar mantenimiento a las salidas de agua en los hogares

  • 27
  • Mayo
    2026

El secretario del Ayuntamiento, Manuel Perusquía Ramírez, advirtió que la acumulación de basura en la vía pública continúa siendo el principal factor que provoca inundaciones en distintos sectores del municipio, por lo que exhortó a la población a evitar arrojar desechos en calles y espacios abiertos.

El funcionario explicó que el problema radica en el taponamiento de alcantarillas, drenes, tomas de tormenta y escurrimientos naturales, lo que impide el flujo adecuado del agua durante las lluvias.

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“Lamentablemente, el factor de la basura sigue siendo el principal problema para que las aguas puedan fluir, derivado del acumulamiento en alcantarillas, drenes y coladeras naturales”, señaló.

Protección Civil mantiene labores de limpieza durante lluvias

Ante esta situación, indicó que se ha requerido la movilización constante de personal de Protección Civil y de las instancias encargadas del manejo del agua, quienes realizan labores de limpieza y atención inmediata durante las contingencias.

Precisó que, aunque se llevan a cabo trabajos permanentes de mantenimiento, en momentos de lluvia es necesario implementar acciones extraordinarias para atender los puntos críticos donde se presentan bloqueos por residuos.

Autoridades llaman a aplicar medidas preventivas

Perusquía Ramírez señaló que en las próximas semanas continúan los pronósticos de precipitaciones, los cuales pueden variar en intensidad, por lo que llamó a la población a mantenerse atenta y aplicar medidas preventivas.

Entre las recomendaciones, destacó la importancia de depositar la basura en lugares adecuados, dar mantenimiento a las salidas de agua en los hogares y evitar que los desechos terminen en la vía pública.

Finalmente, el secretario del Ayuntamiento subrayó que la participación de la ciudadanía es fundamental para prevenir inundaciones, al considerar que la concientización colectiva permitirá mantener despejadas las calles y mejorar el sistema de drenaje pluvial.


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