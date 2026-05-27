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Tamaulipas

Lluvias y fuertes vientos provocan afectaciones en Matamoros

Las ráfagas de viento ocasionaron la caída de una palma en el cruce de la avenida Álvaro Obregón, representando un riesgo para quienes transitaban por la zona

  • 27
  • Mayo
    2026

Una intensa lluvia registrada alrededor de las 10:00 de la mañana de este martes provocó diversas afectaciones en distintos puntos de la ciudad, entre ellas inundaciones en calles y daños ocasionados por los fuertes vientos.

De acuerdo con reportes preliminares, varias vialidades comenzaron a anegarse poco después del inicio de la precipitación, lo que complicó la circulación vehicular y generó dificultades para peatones.

Fuertes vientos derriban palma y desprenden anuncio

Asimismo, las ráfagas de viento ocasionaron la caída de una palma en el cruce de la avenida Álvaro Obregón, representando un riesgo para quienes transitaban por la zona.

En otro punto de la ciudad, específicamente en la calle 6 y Zaragoza, un anuncio fue desprendido por el viento y quedó sostenido únicamente por cables de alta tensión, situación que incrementó el peligro para la población.

Autoridades piden extremar precauciones

Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas; sin embargo, autoridades exhortan a la ciudadanía a extremar precauciones ante las condiciones climáticas y evitar circular por zonas afectadas.


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