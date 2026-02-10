Podcast
Tamaulipas

Nuevo Laredo reafirma liderazgo con agenda estatal y nacional

Del 18 al 21 de febrero, Nuevo Laredo albergará encuentros estatales, nacionales y binacionales que refuerzan su liderazgo económico e institucional

Nuevo Laredo se consolida como un referente estratégico para Tamaulipas y México al encabezar una agenda de alta actividad institucional, económica y binacional que la colocará en el centro de la agenda pública estatal y nacional durante los próximos días.

Del 18 al 21 de febrero, la frontera más dinámica del país será sede de encuentros de alto nivel que reflejan su liderazgo, capacidad de convocatoria y peso en la toma de decisiones clave para el desarrollo regional.

En conferencia de prensa, la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal anunció que la ciudad albergará tres eventos trascendentes: la Reunión Estatal de Procuradores de Niñas, Niños y Adolescentes de Tamaulipas, la Primera Cumbre Logística “Los Laredos 2026” y el Encuentro Nacional de Municipios de la Frontera Norte de México, organizado por la Asociación de Autoridades Locales de México (AALMAC).

Liderazgo que trasciende fronteras

La presidenta municipal subrayó que el posicionamiento de Nuevo Laredo no es producto de la casualidad, sino del trabajo sostenido del Gobierno Municipal durante los últimos cuatro años, lo que ha permitido fortalecer la gobernanza, generar confianza institucional y proyectar a la ciudad como un nodo estratégico para el comercio exterior y la cooperación binacional.

“Nuevo Laredo vive un momento decisivo; nuestra ciudad ha dejado de ser solo un punto de paso para consolidarse como un referente nacional e internacional; somos una frontera con visión, con capacidad de convocatoria y con liderazgo”, expresó.

Destacó que la ciudad no solo participa en las grandes conversaciones, sino que ahora las convoca, atrayendo la atención de instancias estatales, nacionales e internacionales que reconocen su papel clave en la economía del país y en la relación con Estados Unidos.

Agenda de alto nivel

Las actividades iniciarán el miércoles 18 de febrero en la Infoteca “Sor Juana Inés de la Cruz”, con la Reunión Estatal de Procuradores del Sistema DIF Tamaulipas, que contará con la presencia de la Procuradora Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Fabiola María Salas Ambriz, así como del Procurador Estatal del Sistema DIF Tamaulipas, Jorge Alberto Galván Garcés.

El jueves 19 de febrero se realizará la Primera Cumbre Logística “Los Laredos 2026”, un encuentro internacional que reunirá a empresarios, autoridades, academia y sociedad civil con el objetivo de fortalecer alianzas estratégicas, promover inversiones y consolidar a la región como un hub logístico de talla mundial.

Posteriormente, el viernes 20 de febrero tendrá lugar el Encuentro Nacional de Municipios de la Frontera Norte de México, donde alcaldes fronterizos de todo el país dialogarán sobre coordinación intergubernamental, diseño de políticas públicas diferenciadas e intercambio de buenas prácticas para el desarrollo sostenible.

“Lo que ocurre en Nuevo Laredo ya no es circunstancial; es el reflejo de un proyecto de ciudad que avanza y que entiende su papel clave en el desarrollo económico del país”, afirmó Canturosas Villarreal.

La semana culminará el sábado 21 de febrero con la tradicional Ceremonia del Abrazo en el Puente Internacional Juárez–Lincoln, a partir de las 8:00 horas, acto simbólico que reafirma los lazos de cooperación y unidad entre las comunidades de ambos lados de la frontera.


