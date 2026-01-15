Podcast
Tamaulipas

Regreso de operaciones serán llevadas a cabo en tiendas OXXO

La empresa señaló que sostuvo un diálogo con autoridades estatales con el objetivo de fortalecer su operación en la entidad

  15
  Enero
    2026

La cadena comercial OXXO informó que sus tiendas ubicadas en el municipio de Río Bravo ya operan con normalidad, luego de que el Gobierno de Tamaulipas implementara acciones de seguridad que permitieron restablecer las condiciones para su funcionamiento.

A través de un comunicado, la empresa señaló que sostuvo un diálogo con autoridades estatales con el objetivo de fortalecer su operación en la entidad, particularmente en temas relacionados con la seguridad, la generación de empleos y el impulso a la economía local.

Coordinación permanente en materia de seguridad

OXXO destacó que este acercamiento busca mantener una coordinación permanente con el gobierno estatal para garantizar una operación responsable que beneficie tanto a sus colaboradores como a los clientes y a las comunidades donde tiene presencia.

Las 31 tiendas de Río Bravo ya están abiertas

Como resultado de esta colaboración, la empresa precisó que en Río Bravo las 31 tiendas que operan en el municipio se encuentran abiertas y funcionando de manera regular, gracias al acompañamiento y a las estrategias de seguridad implementadas por las autoridades municipales y estatales.

Relación de confianza con el Gobierno de Tamaulipas

La compañía subrayó que la disposición al diálogo con el Gobierno de Tamaulipas refleja una relación de confianza y cooperación, considerada clave para fortalecer las condiciones de seguridad que permitan la continuidad de sus operaciones.

Finalmente, OXXO reiteró su compromiso de seguir siendo un buen vecino en las comunidades donde opera, priorizando la seguridad de su personal, de sus clientes y de la población en general.

