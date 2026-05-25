Confirma EUA ataques de militares en 'legítima defensa' en Irán

Las fuerzas armadas de Estados Unidos informaron el lunes que llevaron a cabo ataques de “legítima defensa” en el sur de Irán, incluidos sitios de lanzamiento de misiles y embarcaciones que colocaban minas.

Los ataques se realizaron “para proteger a nuestros soldados de amenazas planteadas por fuerzas iraníes”, expresó en un comunicado el capitán Tim Hawkins, portavoz del Comando Central de Estados Unidos.

No obstante, el funcionario aseguró que Washington está “actuando con moderación durante el alto el fuego en curso”.

Operativos incluyeron sitios de misiles y embarcaciones

De acuerdo con el reporte militar, las operaciones se concentraron en objetivos estratégicos ubicados en el sur de Irán.

Entre los blancos alcanzados se encontraban plataformas de lanzamiento de misiles y embarcaciones presuntamente utilizadas para colocar minas en zonas marítimas sensibles.

Hasta el momento, el gobierno iraní no ha emitido una postura oficial sobre estos ataques.

Trump propone ampliar los Acuerdos de Abraham

Horas antes de confirmarse las acciones militares, el presidente estadounidense Donald Trump aseguró que cualquier acuerdo para poner fin al conflicto con Irán deberá incluir la adhesión de nuevos países a los Acuerdos de Abraham.

Entre las naciones mencionadas por el mandatario destacan Arabia Saudita y Pakistán, países que Washington busca incorporar a los pactos de normalización diplomática con Israel impulsados durante el primer mandato de Trump.

La propuesta surge en un contexto en el que las negociaciones con Irán enfrentan críticas de sectores republicanos que consideran que la administración estadounidense está adoptando una postura demasiado flexible frente a Teherán.

Estas diferencias dentro del propio Partido Republicano podrían generar nuevas tensiones en torno al proceso de negociación y al futuro del conflicto en Medio Oriente.

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