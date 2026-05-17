Muere agente federal tras balacera en Matamoros

Un elemento del Servicio de Protección Federal perdió la vida la mañana de este domingo tras un enfrentamiento armado registrado en Matamoros, a la altura del cruce de la avenida Periférico y calle 3.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 6:30 horas, luego de que se alertara sobre detonaciones de arma de fuego en la zona.

Minutos después, autoridades confirmaron el fallecimiento de uno de los oficiales, quien fue identificado de manera preliminar como Marcelo Vázquez, de 40 años.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que el ataque se originó cuando los elementos del Servicio de Protección Federal, que se encontraban concluyendo su turno custodiando el consulado americano en el municipio de Matamoros, se vieron involucrados en un accidente vehicular tras ser impactados por una camioneta.

La unidad responsable se dio a la fuga, lo que derivó en una persecución. Durante ésta, los ocupantes del vehículo comenzaron a disparar contra los oficiales.

Posteriormente, otra camioneta con sujetos armados se sumó a la agresión.

Ante el riesgo, los uniformados repelieron el ataque.

Un herido y operativo en hospital

En el mismo incidente, otro elemento resultó herido por proyectil de arma de fuego en la pierna derecha. Fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja y trasladado al Hospital General Dr. Alfredo Pumarejo, donde fue intervenido quirúrgicamente.

Hasta el momento, se reporta que el agente permanece bajo atención médica especializada.

Tras los hechos, corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno desplegaron un operativo en distintos puntos de la ciudad, incluyendo accesos carreteros como la vía a Reynosa y Ciudad Victoria, así como los puentes internacionales.

Aseguran vehículos y armamento

Durante recorridos en la colonia Buena Vista, elementos de seguridad localizaron una camioneta con placas de Texas que presentaba impactos de arma de fuego.

Al inspeccionar la unidad, se aseguraron armas largas y artefactos metálicos conocidos como “poncha llantas”.

Tanto el vehículo como los indicios fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales.

De manera paralela, se reforzaron las acciones coordinadas para ubicar y detener a los responsables del ataque, mientras continúan las investigaciones correspondientes.

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