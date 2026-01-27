Podcast
Tamaulipas

Concanaco reconoce a Américo Villarreal por impulso económico

Concanaco Servytur otorgó al gobernador Américo Villarreal el galardón Yacatecuhtli y lanzó en Tamaulipas el programa 'Viernes muy mexicano'

  • 27
  • Enero
    2026

En el marco del lanzamiento del programa “Viernes muy mexicano”, la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) otorgó un reconocimiento al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, por su labor y compromiso con el desarrollo económico del estado y del país.

El reconocimiento, denominado Yacatecuhtli, es el tercero que la Confederación entrega al mandatario tamaulipeco, lo que refleja la confianza del sector empresarial en su gestión y liderazgo.

Reconocimiento al impulso económico

La vicepresidenta de Comercio Exterior de la Concanaco Servytur, Daniela Martínez Rodríguez, explicó que el galardón simboliza el liderazgo, la confianza y el compromiso con el impulso al desarrollo económico, especialmente en favor del comercio, los servicios, el turismo y las empresas familiares.

WhatsApp Image 2026-01-27 at 17.22.44.jpeg

“El Yacatecuhtli, dios mexica del comercio y protector de los mercaderes y los caminos, representa el trabajo que impulsa el crecimiento económico”, destacó.

Apoyo a emprendedores y MIPYMES

Al agradecer la distinción, el gobernador Américo Villarreal señaló que Tamaulipas se suma de manera activa a las iniciativas que fortalecen el desarrollo de lo mexicano, y destacó los programas estatales enfocados en el crecimiento de emprendedores.

Entre ellos mencionó Impulso, en coordinación con Nacional Financiera, así como los créditos otorgados a través del Fondo Tamaulipas, dirigidos a micro, pequeñas y medianas empresas.

WhatsApp Image 2026-01-27 at 17.22.45 (4).jpeg

“Somos conscientes del esfuerzo de nuestra gente, que es la mayor fuente de empleo, y buscamos generar certidumbre y crecimiento con programas de apoyo”, afirmó el mandatario.

Durante la presentación del programa, el presidente de la Concanaco Servytur, Octavio de la Torre Steffano, explicó que la iniciativa busca activar el consumo desde la economía local y familiar.

Cada último viernes de mes, los negocios participantes ofrecerán promociones y descuentos para incentivar la compra de productos y servicios mexicanos.

WhatsApp Image 2026-01-27 at 17.22.46.jpeg

La inscripción es gratuita y se realiza a través de una plataforma digital donde se publican las ofertas y ubicaciones.

Resultados del programa en Tamaulipas

En las cuatro ediciones previas del programa, participaron 4 mil 422 negocios en el estado, principalmente en Victoria, Matamoros y Tampico.

El 86% corresponde a establecimientos físicos, con mayor presencia en los rubros de servicios, ropa y calzado, así como belleza, salud y bienestar.

WhatsApp Image 2026-01-27 at 17.22.45 (2).jpeg

Al dar la bienvenida al evento, la subsecretaria de Mediana y Pequeña Industria, Mariana Álvarez Quero, destacó que en los primeros tres años de la actual administración se han colocado apoyos crediticios equivalentes a los otorgados en 12 años anteriores.

Detalló que el financiamiento a las PYMES supera los 2 mil millones de pesos, fortaleciendo el mercado interno y consolidando a Tamaulipas como líder nacional en actividad industrial.


