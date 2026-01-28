Informalidad alcanza 67% de la actividad económica en Reynosa

Para dimensionar el impacto económico que tiene la actividad informal en la zona de Reynosa, es importante tomar como referencia el informe de actividades económicas que contempla tanto actividades formales como informales en la ciudad. De acuerdo con este documento, el 67 por ciento de las personas que desempeñan alguna actividad económica lo hacen a través de la economía informal, principalmente en el ambulantaje.

Esta situación, según el comercio organizado, afecta de manera directa a las finanzas públicas y a la prestación de los servicios públicos, debido a la falta de regulación en la generación de residuos.

Además, el estudio advierte un crecimiento desmedido de la actividad informal, atribuido a la escasez de apoyos al comercio formalmente establecido.

Comerciantes organizados aseguran que actualmente existen mayores incentivos para quienes se dedican a la informalidad, lo que ha llevado a que personas que antes eran empresarios opten por el ambulantaje como una forma de subsistencia. Al respecto, el consejero de Fecanaco en Tamaulipas, Roberto Cruz, señaló que “lamentablemente hay más incentivos para realizar una actividad informal que para poner un negocio formalmente establecido, ya que tener un negocio en regla implica muchas obligaciones, contribuciones, pagos de derechos y permisos”.

Indicó que, ante estas condiciones, muchas personas que tuvieron que cerrar sus negocios migran a la economía informal como un método para generar ingresos. Añadió que este fenómeno ha crecido de manera considerable y que, aunque representa un alivio para quienes la ejercen, también se ha convertido en una actividad empresarial para algunos sectores.

“Lamentablemente las actividades informales están creciendo de manera muy importante; un 67 por ciento de las personas que desempeñan alguna actividad económica lo hacen a través de la economía informal. Si bien es un alivio para algunas personas, también se ha convertido en una actividad empresarial para ciertas personas”, expresó.

De acuerdo con el análisis presentado, la informalidad también se ha trasladado a las ventas en línea, lo que se conoce como informalidad cibernética. En este rubro, Cruz explicó que algunas plataformas han comenzado a regular esta actividad mediante retenciones fiscales.

“Anteriormente cualquier persona podía vender en línea y no pagaba ningún impuesto; actualmente no. Si quieres vender en línea y no estás registrado ante el SAT, se te retiene por cada venta una cantidad importante, de hasta el 35 por ciento o más, dependiendo del tipo de producto”, detalló.

No obstante, el representante del comercio organizado advirtió que aún existen áreas sin regulación, particularmente en las ventas realizadas a través de redes sociales, donde no se aplican impuestos de manera generalizada.

“Ahí todavía existe una gran libertad para realizar ventas y transacciones sin pagar los impuestos correspondientes. Es una realidad que también ha servido para que muchas personas tengan una manera adicional de generar ingresos o iniciar una actividad económica”, concluyó.

