Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
entrevista_victor_hugo_guerra_6f0d0970ec
Tamaulipas

Informalidad alcanza 67% de la actividad económica en Reynosa

Ante estas condiciones, muchas personas que tuvieron que cerrar sus negocios migran a la economía informal como un método para generar ingresos.

  • 28
  • Enero
    2026

Para dimensionar el impacto económico que tiene la actividad informal en la zona de Reynosa, es importante tomar como referencia el informe de actividades económicas que contempla tanto actividades formales como informales en la ciudad. De acuerdo con este documento, el 67 por ciento de las personas que desempeñan alguna actividad económica lo hacen a través de la economía informal, principalmente en el ambulantaje.

Esta situación, según el comercio organizado, afecta de manera directa a las finanzas públicas y a la prestación de los servicios públicos, debido a la falta de regulación en la generación de residuos. 

Además, el estudio advierte un crecimiento desmedido de la actividad informal, atribuido a la escasez de apoyos al comercio formalmente establecido.

Comerciantes organizados aseguran que actualmente existen mayores incentivos para quienes se dedican a la informalidad, lo que ha llevado a que personas que antes eran empresarios opten por el ambulantaje como una forma de subsistencia. Al respecto, el consejero de Fecanaco en Tamaulipas, Roberto Cruz, señaló que “lamentablemente hay más incentivos para realizar una actividad informal que para poner un negocio formalmente establecido, ya que tener un negocio en regla implica muchas obligaciones, contribuciones, pagos de derechos y permisos”.

Indicó que, ante estas condiciones, muchas personas que tuvieron que cerrar sus negocios migran a la economía informal como un método para generar ingresos. Añadió que este fenómeno ha crecido de manera considerable y que, aunque representa un alivio para quienes la ejercen, también se ha convertido en una actividad empresarial para algunos sectores.

“Lamentablemente las actividades informales están creciendo de manera muy importante; un 67 por ciento de las personas que desempeñan alguna actividad económica lo hacen a través de la economía informal. Si bien es un alivio para algunas personas, también se ha convertido en una actividad empresarial para ciertas personas”, expresó.

De acuerdo con el análisis presentado, la informalidad también se ha trasladado a las ventas en línea, lo que se conoce como informalidad cibernética. En este rubro, Cruz explicó que algunas plataformas han comenzado a regular esta actividad mediante retenciones fiscales.

“Anteriormente cualquier persona podía vender en línea y no pagaba ningún impuesto; actualmente no. Si quieres vender en línea y no estás registrado ante el SAT, se te retiene por cada venta una cantidad importante, de hasta el 35 por ciento o más, dependiendo del tipo de producto”, detalló.

No obstante, el representante del comercio organizado advirtió que aún existen áreas sin regulación, particularmente en las ventas realizadas a través de redes sociales, donde no se aplican impuestos de manera generalizada.

“Ahí todavía existe una gran libertad para realizar ventas y transacciones sin pagar los impuestos correspondientes. Es una realidad que también ha servido para que muchas personas tengan una manera adicional de generar ingresos o iniciar una actividad económica”, concluyó.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

deportes_gigante_de_acero_estadio_rayados_1c5ff67340
‘Golearán’ las inversiones durante la Copa del Mundo 2026
SWDV_DSWE_0ff4e4c6d0
Cuesta de enero golpea con fuerza a familias de Saltillo
nl_lorena_de_la_garza_98308657b1
Congreso sigue sin invitación del Ejecutivo para ver presupuesto
publicidad

Últimas Noticias

tg7uyk_4f4a8ba1cf
Tren Saltillo–Nuevo Laredo generará hasta 15,000 empleos
Whats_App_Image_2026_01_29_at_1_26_12_AM_98c6f83958
Programa de Vivienda de Bienestar apenas cubre el 35% del rezago
searbhhb_60517c0477
Denuncian presunta corrupción en Fiscalía de Coahuila
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_01_26_at_9_35_31_PM_9d615b6b8a
Dará NL incentivos a carretoneros para dejar caballos
escena_sydney_sweeney_syrn_b8ffee13ac
Sydney Sweeney lanza marca de lencería inclusiva y causa polémica
escena_alexis_ortega_25ace32d69
Fallece Alexis Ortega, actor mexicano y doblaje de Spider-Man
publicidad
×