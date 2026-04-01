IMSS mantendrá atención durante Semana Santa en Coahuila

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila informó que los servicios de urgencias y hospitalización operarán de manera continua durante el jueves 2 y viernes 3 de abril, con personal de guardia para atender a la población derechohabiente en el periodo de Semana Santa.

De acuerdo con el organismo, se han establecido roles y guardias en unidades médicas y hospitales para garantizar la cobertura en áreas clave, incluyendo atención médica, enfermería y servicios de apoyo como laboratorio, cocina, lavandería y operación básica de instalaciones.

El IMSS detalló que en el área de urgencias la atención se brindará conforme a la valoración del personal de salud, quien determinará la prioridad de los pacientes con base en la gravedad de cada caso, con el objetivo de dar respuesta inmediata a situaciones que así lo requieran.

Asimismo, el Instituto exhortó a la población a hacer uso responsable de los servicios médicos y acudir únicamente en casos que representen una urgencia real, a fin de evitar la saturación de las unidades durante este periodo.

La institución precisó que estas medidas forman parte del operativo implementado para mantener la atención médica sin interrupciones durante los días de asueto en la entidad.

IMSS despliega mastógrafos móviles en Coahuila durante abril para detección de cáncer de mama

Así mismo el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila realizará durante abril una estrategia de detección oportuna de cáncer de mama mediante el uso de mastógrafos móviles que recorrerán distintas regiones del estado, con estudios gratuitos dirigidos a mujeres derechohabientes mayores de 40 años.

De acuerdo con el organismo, las unidades móviles estarán disponibles en municipios de las regiones Laguna, Norte, Centro, Carbonífera y Sureste, con el objetivo de ampliar la cobertura del servicio y facilitar el acceso a este tipo de estudios preventivos.

El coordinador en Salud Pública del IMSS en la entidad, David Alejandro Obando Izquierdo, informó que las interesadas deben acudir previamente a su unidad médica familiar para conocer los requisitos y la programación correspondiente del mastógrafo en su localidad.

En la región Laguna, los estudios se realizarán en hospitales y unidades médicas de Torreón, Matamoros, San Pedro, Francisco I. Madero y Parras, mientras que en la región Norte se brindará atención en Piedras Negras, Zaragoza, Nava y Ciudad Acuña en distintas fechas a lo largo del mes.

Para la región Centro, el servicio se ofrecerá en Monclova, Frontera, Castaños y San Buenaventura, en tanto que en la región Carbonífera se instalarán en Sabinas, Nueva Rosita y Barroterán. En el Sureste, el mastógrafo móvil estará disponible en Ramos Arizpe.

El IMSS reiteró que la mastografía es una herramienta clave para la detección temprana del cáncer de mama, por lo que exhortó a las mujeres en este grupo de edad a aprovechar este servicio gratuito y acudir de manera oportuna a realizarse el estudio.

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