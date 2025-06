Se cumple un mes de la desaparición del grupo 'Fugitivo': Reynosa

A un mes de la desaparición de los cinco integrantes del grupo musical “Fugitivo” en esta ciudad fronteriza, la angustia persiste entre sus familiares, quienes aseguran que el caso no ha mostrado avances sustanciales y denuncian irregularidades en el proceso de investigación.

En días recientes, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que algunos de los restos localizados en operativos podrían corresponder a tres de los jóvenes desaparecidos. No obstante, los familiares han rechazado esta versión, señalando que aún se esperan los resultados de las pruebas genéticas que permitan una identificación certera.

“Se está trabajando todavía en los avances para los resultados de ADN de los fragmentos y hasta que no tengamos dicho resultado no se puede asegurar que son los muchachos”, indicó Claudia Garza, hermana de Víctor, uno de los músicos desaparecidos.

Según los testimonios, la investigación se ha centrado en objetos personales como una bota, misma que fue mostrada únicamente mediante fotografías. Esta evidencia ha generado dudas entre las familias, quienes cuestionan la confiabilidad de los métodos forenses aplicados.

“Pudieron haberlo despojado de sus pertenencias, no sabemos. Es una bota que fácil se la quitan, se hizo un exudado y obviamente va a pertenecer a alguien”, expresó Jimena Vázquez, hermana de Francisco, otro de los integrantes del grupo.

Además, los familiares denunciaron que las autoridades han incurrido en inconsistencias durante el proceso, como informar primero a la prensa antes que a ellos, así como emitir declaraciones prematuras que resultaron ser incorrectas.

“Desde el principio se presentaron irregularidades. Se dijo que se habían encontrado cinco cuerpos, lo cual fue falso. No se puede hacer una afirmación tan fuerte sin pruebas. Eso deja en tela de juicio todo lo que se diga después”, agregó Claudia Garza.

A esta situación se suma una serie de amenazas y llamadas de extorsión que han recibido los familiares, presionándolos para que dejen de hablar del caso. Sin embargo, han dejado claro que no dejarán de buscar a sus seres queridos.

“Mi amor, no he parado de buscarte. Ha sido un mes muy difícil porque tus hijos me preguntan por ti”, compartió Claudia, conmovida al recordar a su hermano. “Uno de ellos me dice: ‘Tía, papá se fue a la luna para traérnosla, pero ya va a regresar’”.

Por su parte, Jimena Vázquez expresó: “Ya queremos tenerlo en casa y abrazarlo. Que esto quede en una pesadilla. Esperamos no seguir buscándolo en su cumpleaños que ya se acerca”.

Como parte de su lucha, las familias han emprendido búsquedas por su cuenta en distintos puntos de Reynosa, además de organizar caravanas, manifestaciones pacíficas y misas comunitarias para pedir por el pronto regreso del grupo “Fugitivo”.

