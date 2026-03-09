Podcast
Tamaulipas

Américo Villarreal dialoga con ejidatarios por contratos eólicos

Ejidatarios buscan la anulación del contrato con la empresa Eólica Mesa La Paz, debido a las deficiencias observadas en su elaboración

  • 09
  • Marzo
    2026

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, sostuvo un diálogo constructivo con ejidatarios de tres comunidades del municipio de Llera.

En este encuentro, enfatizó su compromiso con una visión humanista que busca oportunidades y bienestar social para todos.

"Desde hace más de un año y medio, ya había recibido a un grupo de ustedes, mostrando toda la disposición y actitud por parte del gobierno del Estado. Ahora, buscamos una conciliación de intereses en contratos que no fueron establecidos por esta administración, sino por administraciones previas", explicó el gobernador.

Villarreal Anaya destacó la importancia de contar con un equipo preparado y con la indicación de la presidenta de la República de velar por el bien común.

"Es fundamental que los contratos sean debidamente establecidos y contengan cláusulas justas. La empresa busca utilidades, pero también es esencial que esos beneficios se distribuyan equitativamente entre los habitantes de la región donde se instalan sus parques generadores de energía eléctrica", agregó.

El gobernador aseguró que el gobierno del estado siempre estará del lado de los ejidatarios en la búsqueda de un trato equilibrado con la empresa.

"El gobierno no va a defender a la empresa; el gobierno va a defender al pueblo", afirmó Villarreal Anaya.

Asimismo, mencionó que hay discrepancias en cuanto al aumento en la percepción de la capacidad de producción de energía de estos parques, lo que se está abordando para mejorar las condiciones de ingresos.

"Queremos asegurar que la permanencia de la empresa sea viable dentro de sus márgenes de utilidades", concluyó.


