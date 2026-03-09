Exigen justicia por agresión a médicas del Hospital Infantil

En el marco del Día Internacional de la Mujer, alrededor de 300 mujeres marcharon en Ciudad Victoria para exigir justicia por la agresión sexual denunciada por dos médicas del Hospital Infantil de Tamaulipas, ocurrida la madrugada del 30 de diciembre.

Durante la movilización participó una de las doctoras víctimas del ataque, cuyo caso fue retomado por colectivas feministas y manifestantes que demandaron avances en la investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.

Las asistentes portaron pancartas y cartulinas con mensajes de respaldo a las trabajadoras de la salud y en rechazo a la violencia contra las mujeres.

La concentración inició en el patinadero del estadio Marte R. Gómez, donde se reunieron víctimas de distintos delitos, familiares y organizaciones civiles.

Posteriormente el contingente avanzó por la avenida Francisco I. Madero rumbo al Paseo Méndez, uno de los espacios públicos más emblemáticos de la capital tamaulipeca.

Al frente del contingente marcharon víctimas de violencia y sus familiares, quienes con fotografías, pancartas y consignas exigieron justicia para mujeres que han sido víctimas de agresiones, desapariciones y feminicidios.

Durante el recorrido se escucharon consignas contra la violencia de género y llamados a las autoridades para garantizar mayor seguridad para mujeres y niñas.

Deportistas exigen justicia tras sufrir presunto abuso sexual

A la movilización también se sumó un grupo de gimnastas que demandó justicia por el caso de abuso sexual agravado ocurrido en el Planetario del Parque Siglo XXI, donde un juez de oralidad penal declaró culpable el pasado 27 de febrero al entrenador Ricardo “R”, quien trabajó durante años en esa disciplina en la ciudad.

Las manifestantes señalaron que la marcha no solo busca conmemorar la lucha de las mujeres, sino visibilizar los casos de violencia que continúan registrándose en la entidad.

En ese contexto, reiteraron su exigencia de que las autoridades investiguen y sancionen a los responsables, particularmente en el caso del Hospital Infantil, que ha generado indignación entre el personal de salud y diversos sectores de la sociedad.

La movilización concluyó en el Paseo Méndez, donde las participantes realizaron un pronunciamiento para reiterar su demanda de justicia y llamar a las autoridades a fortalecer las acciones de prevención y atención a la violencia contra las mujeres.

La agresión sexual contra dos médicas residentes del Hospital Infantil de Tamaulipas dio un giro este 6 de marzo tras la renuncia del director del nosocomio, Vicente Plasencia Valadez, y la detención de un nuevo sospechoso por parte de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.

Horas después de la renuncia del directivo, autoridades confirmaron la captura de Fernando Antonio “G”, identificado mediante cámaras de videovigilancia y trabajos de inteligencia policial.

El sospechoso fue puesto a disposición del Ministerio Público y en las próximas horas será presentado ante un juez de control para definir su situación jurídica, en un caso que durante más de dos meses generó protestas y exigencias de justicia en la capital de Tamaulipas.

