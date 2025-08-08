Seguridad registra 25 reportes diarios por violencia de género 

En Tamaulipas la violencia en contra de las mujeres se incrementa de manera considerable durante los fines de semana y más aún en quincena, informó Norma Alicia Ávila Coordinadora Operativa de la Guardia de Género, al referir que los municipios de Reynosa, Altamira y Victoria, registran los más altos índices.

La Coordinadora Operativa de la Guardia de Género de la Secretaría de Seguridad Pública en Tamaulipas, refirió que la violencia generalmente contra las mujeres se incrementa el fin de semana, pero que, en este periodo vacacional de verano, se han incrementado los reportes de 15 y 25 diarios.

La funcionaria estatal dijo que esta violencia puede manifestarse de diversas formas, incluyendo la violencia física, como golpes, empujones, o cualquier forma de agresión, psicológica, que bien puede ser desde amenazas, humillaciones, control excesivo o manipulación emocional, violencia sexual, acoso y agresiones sexuales, así como la económica, que se refiere al control sobre los recursos económicos o privación de estos.

Pero no todas las mujeres violentadas presentan denuncia en contra de sus parejas o de sus agresores.

“Por lo general, digamos que hoy atendimos 15 reportes, algunos son positivos, algunos son negativos, cuando llegamos al lugar, a veces la gente hace el reporte, pero lo hace un ciudadano que es transeúnte, que va de paso, ya no se encuentra en el lugar, llegamos y no hay absolutamente nadie, digamos que de esos 15, registramos 10 positivos, en donde ocho si se atreven a denunciar”, explicó.

