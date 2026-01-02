Mexicanos que irán a los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

México ya tiene confirmada la participación de cuatro atletas en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, a pesar de no contar con condiciones climáticas propias para el desarrollo de deportes de hielo y nieve. La clasificación se logró mediante rankings internacionales, marcas mínimas y criterios técnicos establecidos por los organismos rectores de cada disciplina.

La delegación mexicana competirá en patinaje artístico, esquí de fondo y esquí alpino, disciplinas en las que los atletas nacionales han acumulado puntos y resultados durante el ciclo olímpico. La presencia de México en este tipo de justas históricamente ha sido reducida por factores geográficos y de infraestructura, aunque los procesos de clasificación han permitido asegurar lugares rumbo a 2026.

Donovan Carrillo y el patinaje artístico

Donovan Carrillo será uno de los representantes mexicanos en patinaje artístico. El atleta consiguió su clasificación gracias a su posición en el ranking internacional y al cumplimiento de las puntuaciones técnicas mínimas exigidas por la Unión Internacional de Patinaje (ISU).

Las marcas requeridas fueron obtenidas durante competencias oficiales avaladas dentro del ciclo olímpico. Con esta clasificación, Carrillo suma una nueva participación en Juegos Olímpicos de Invierno, luego de haber marcado un precedente para el patinaje artístico mexicano en ediciones anteriores.

Allan Corona y Regina Martínez en esquí de fondo

En la disciplina de esquí de fondo, Allan Corona y Regina Martínez aseguraron su pase tras cumplir con los criterios establecidos por la Federación Internacional de Esquí (FIS). Ambos atletas sumaron los puntos necesarios mediante su participación en competencias internacionales.

Los resultados obtenidos les permitieron ubicarse dentro de los parámetros exigidos para acceder a los cupos olímpicos, consolidando así la presencia mexicana en pruebas de resistencia sobre nieve durante Milán-Cortina 2026.

Sarah Schleper y su experiencia olímpica

Sarah Schleper será la representante mexicana en esquí alpino y se convertirá en una de las atletas con mayor experiencia dentro de la delegación. La esquiadora alcanzará su séptima participación olímpica, una trayectoria que comenzó en 1998.

Aunque durante cuatro ediciones compitió bajo la bandera de EUA, fue a partir de 2018 cuando representó oficialmente a México. Desde entonces, ha participado en dos Juegos Olímpicos con el equipo mexicano y Milán-Cortina 2026 marcará su tercera aparición con los colores nacionales, tras cumplir con los puntos FIS requeridos.

¿Cuándo son los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026?

La lista definitiva de atletas mexicanos aún podría ampliarse, ya que algunos procesos clasificatorios permanecen abiertos en distintas disciplinas de invierno. Las federaciones internacionales continúan evaluando rankings y marcas hasta el cierre oficial de los cupos.

Los Juegos de Invierno 2026 se celebrarán del 6 al 22 de febrero y representarán una nueva participación de México en escenarios de hielo y nieve, con atletas que lograron su clasificación a través de competencias internacionales.

Comentarios