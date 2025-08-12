Cerrar X
EH_UNA_FOTO_1_2a4edb64ea
Tamaulipas

Señalan presunta red de extorsión en Coepris Tamaulipas

Empresarios de diversos giros comerciales acusan a personal de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de cobros indebidos

  • 12
  • Agosto
    2025

Empresarios de diversos giros comerciales han denunciado, a través de redes sociales y páginas de internet, presuntas prácticas de extorsión cometidas por personal vinculado a la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) en distintas regiones de la entidad.

De acuerdo con las versiones difundidas, restaurantes, farmacias, clínicas estéticas, maquiladoras y expendios de agua purificada serían objeto de cobros indebidos por parte de coordinadores, verificadores y supuestos colaboradores que, en algunos casos, no estarían oficialmente adscritos a la dependencia estatal.

Información extraoficial apunta a que en cada municipio existiría una persona encargada de recaudar dichos montos para entregarlos posteriormente a un grupo de coordinación central. No obstante, hasta el momento no se ha presentado ninguna denuncia formal ante las autoridades ministeriales, pese a que las acusaciones podrían configurar un delito.

Aunque la procedencia de la información no ha podido confirmarse, el tema ha generado revuelo entre el sector empresarial y la opinión pública.

Actualmente, parte del personal de la Coepris y de la Secretaría de Salud se encuentra en periodo vacacional, lo que ha retrasado la emisión de cualquier postura oficial. Se ha señalado que cualquier aclaración o trámite relacionado con el caso debe realizarse directamente en las oficinas gubernamentales ubicadas en Ciudad Victoria, capital del estado.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

f3c48ac3_61d8_464d_8d3b_3dc7a3a4434b_b6123d2694
Sin lluvias, el abasto de agua será crítico: Recursos Hidráulicos
dif_reynosa_educacion_e24fcfd9ef
Busca DIF Reynosa garantizar a menores derecho a la educación
operativo_seguridad_puente_598a949a26
Retoman operativo en el Puente Internacional por regreso a clases
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_08_13_at_8_02_54_PM_1e33cdb1e1
Tajonar sufre luxación en el hombro y estará fuera seis semanas
nl_mujere_lipo_800c1e484b
Confirma FGJNL que mujer murió por mal procedimiento quirúrgico
EH_UNA_FOTO_11_8f4157f91f
EUA devuelve manuscrito robado firmado por Hernán Cortés
publicidad

Más Vistas

b55ce778_3b66_4f8c_baef_76b7aa9193b2_2bb41f97c8
Llama Samuel García a unir esfuerzos por Nuevo León
INFO_7_CONTEXTO_35bba33247
Declara médico por muerte de joven en cirugía en El Obispado
INFO_7_UNA_FOTO_8_626568eacd
Muere joven tras cirugía estética en clínica del Obispado
publicidad
×