Agricultores de Tamaulipas suspenden movilizaciones y dan tregua

La comunidad de agricultores de la zona fronteriza de Tamaulipas se mantiene expectante ante la información y los posibles acuerdos que puedan alcanzarse en la capital del país entre líderes campesinos y autoridades federales.

Durante este miércoles se tenía programada una concentración de productores en distintos puntos carreteros y puentes internacionales del estado; sin embargo, la movilización fue suspendida luego de que autoridades federales les informaron que se llevaría a cabo una nueva reunión de diálogo en la Ciudad de México.

Ante este anuncio, los agricultores decidieron otorgar una nueva tregua y evitar cualquier tipo de manifestación o bloqueo, a la espera de las propuestas de solución que serán presentadas por el Gobierno Federal.

Hasta el momento, las carreteras de Tamaulipas se mantienen libres a la circulación, sin reportes de afectaciones al tránsito, lo que ha sido interpretado como una señal positiva en el proceso de negociación entre el sector campesino y las autoridades.

No obstante, los productores advirtieron que las mesas de diálogo continúan abiertas en la capital del país, mientras que la mayoría de los agricultores permanece en sus oficinas y en puntos estratégicos, atentos a los resultados de las negociaciones.

Finalmente, señalaron que, en caso de no alcanzarse acuerdos favorables, se mantendrán en espera del banderazo de arranque para retomar las manifestaciones y bloqueos en la entidad.

