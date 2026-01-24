Sheinbaum visitará este sábado Tamaulipas en su gira de trabajo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, realizará una gira de trabajo este fin de semana por el estado de Tamaulipas, donde encabezará eventos relacionados con programas sociales y obras de infraestructura en los municipios de Reynosa y Nuevo Laredo.

Reynosa, primer punto de la gira

De acuerdo con el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, la presidenta llegará a la entidad tras concluir una gira previa por Veracruz.

Este sábado por la tarde, Sheinbaum Pardo encabezará en Reynosa un evento del programa Vivienda para el Bienestar, vinculado al Infonavit, programado para las 14:30 horas.

Posteriormente, se realizará la entrega de tarjetas del programa Pensión Mujeres Bienestar a las 16:15 horas.

El mandatario estatal señaló que existe la posibilidad de que la presidenta realice un recorrido “relámpago” por la obra del Hospital General del ISSSTE en Tampico, que actualmente se encuentra en proceso de construcción, aunque este punto no ha sido confirmado de manera oficial.

Inauguración de la aduana en Nuevo Laredo

Para el domingo 25 de enero, a las 11:00 horas, está prevista la inauguración de la Aduana de Nuevo Laredo, correspondiente a la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

Tras este acto, la presidenta regresará a la Ciudad de México.

Villarreal Anaya destacó que la visita presidencial traerá noticias positivas para la ciudadanía tamaulipeca y confirmó que acompañará a Sheinbaum Pardo durante su recorrido por la entidad.

“Nos dijo también en la conferencia de la mañana que trae buenas noticias para las y los tamaulipecos, y ya las compartiremos con ustedes”, expresó el gobernador.

