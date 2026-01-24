Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2026_01_24_T112514_722_4a72e12ca6
Tamaulipas

Sheinbaum visitará este sábado Tamaulipas en su gira de trabajo

La presidenta Claudia Sheinbaum visitará Reynosa y Nuevo Laredo para entregar viviendas, tarjetas de Pensión Mujeres Bienestar e inaugurar la aduana

  • 24
  • Enero
    2026

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, realizará una gira de trabajo este fin de semana por el estado de Tamaulipas, donde encabezará eventos relacionados con programas sociales y obras de infraestructura en los municipios de Reynosa y Nuevo Laredo.

Reynosa, primer punto de la gira

De acuerdo con el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, la presidenta llegará a la entidad tras concluir una gira previa por Veracruz.

Este sábado por la tarde, Sheinbaum Pardo encabezará en Reynosa un evento del programa Vivienda para el Bienestar, vinculado al Infonavit, programado para las 14:30 horas.

Posteriormente, se realizará la entrega de tarjetas del programa Pensión Mujeres Bienestar a las 16:15 horas.

El mandatario estatal señaló que existe la posibilidad de que la presidenta realice un recorrido “relámpago” por la obra del Hospital General del ISSSTE en Tampico, que actualmente se encuentra en proceso de construcción, aunque este punto no ha sido confirmado de manera oficial.

Inauguración de la aduana en Nuevo Laredo

Para el domingo 25 de enero, a las 11:00 horas, está prevista la inauguración de la Aduana de Nuevo Laredo, correspondiente a la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

advase.JPG

Tras este acto, la presidenta regresará a la Ciudad de México.

Villarreal Anaya destacó que la visita presidencial traerá noticias positivas para la ciudadanía tamaulipeca y confirmó que acompañará a Sheinbaum Pardo durante su recorrido por la entidad.

“Nos dijo también en la conferencia de la mañana que trae buenas noticias para las y los tamaulipecos, y ya las compartiremos con ustedes”, expresó el gobernador.

 


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_01_24_at_10_45_49_PM_a9fd33ce31
Anuncian proyecto hídrico para garantizar agua en Ciudad Victoria
sheinbaum_camionetas_scjn_3f7a8a3b0f
Celebra Sheinbaum expansión de programas Bienestar en Reynosa
Sheinbaum_5ab4246ade
México siempre será libre, independiente y soberano: Sheinbaum
publicidad

Últimas Noticias

tae_kwon_do_2026_e2b2844feb
DIF Nuevo León impulsa inclusión en maestros de TaeKwonDo
tigres_femenil_2026_vs_atlas_ebaa97c4e8
Tigres Femenil se mantiene como líder tras vencer al Atlas
Whats_App_Image_2026_01_24_at_10_45_49_PM_a9fd33ce31
Anuncian proyecto hídrico para garantizar agua en Ciudad Victoria
publicidad

Más Vistas

clausuran_humedal_71c05f0a30
Clausuran camino ecocida de humedales de Zuazua
IMG_1623_79c30af01d
Identifican a hombre fallecido tras volcadura en Santiago
carretera_1c977e277d
Rescatará Federación carreteras de Tamaulipas
publicidad
×