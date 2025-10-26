Cerrar X
84d0219f_3236_4f84_b847_883086b7307e_b3645252ad
Tamaulipas

Tamaulipas refuerza liderazgo climático con apoyo global

El gobierno de Tamaulipas fortalece su agenda ambiental mediante nuevas alianzas internacionales para impulsar proyectos de sostenibilidad y acción climática

  • 26
  • Octubre
    2025

El gobierno de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA), consolidó alianzas con Earth Carbon, BCarbon y la Universidad Rice en la creación de una Estrategia para la Generación de Bonos de Carbono de Alta Integridad y la Conservación de Áreas Naturales, donde ahora Woodside Energy busca sumarse.

Durante una reunión celebrada en Houston, Texas, la titular de la SEDUMA, Karina Lizeth Saldívar Lartigue presentó los avances de este esfuerzo binacional, destacando que la protección de los ecosistemas tamaulipecos no solo es una responsabilidad ambiental, sino un compromiso moral, económico y social. 

“Estamos articulando un esfuerzo de colaboración estratégica con aliados de primer nivel, juntos, estamos construyendo una estrategia que combine la ciencia, la inversión responsable y la participación social para proteger nuestras áreas naturales”, señaló.

6ba30846-c22b-43a3-baeb-10d9e8bb44fc.jfif

El encuentro se realizó ante el interés de Woodside Energy, empresa líder en energía sostenible, por invertir en proyectos de bonos de carbono en la Laguna Madre, uno de los ecosistemas más valiosos del país, junto con la Reserva de la Biosfera El Cielo, estas áreas naturales son considerados los grandes pulmones de Tamaulipas. 

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Económico, Ninfa Cantú Deándar, estableció que estas alianzas consolidan al estado como un modelo nacional para alcanzar las metas de cero emisiones netas 2030-2050, impulsando un desarrollo justo, solidario y con respeto por la naturaleza.

El proyecto contempla integrar soluciones naturales y tecnológicas de captura de carbono (CCS) mediante la colaboración de BCarbon, Earth Carbon, el Centro SSPEED de la Universidad Rice, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), Earth Optics y Woodside Energy, con el propósito de definir un marco de cooperación científica, mecanismos de inversión e impacto comunitario hacia un proyecto piloto de largo plazo en Tamaulipas.

ae0b2ffb-ad0c-46b8-98ee-a8c77bb82d52.jfif


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_FOTO_VERTICAL_94_05d12dc5ec
Don Francisco como ejemplo de éxito; produce flor de cempasúchil
x_1_f168c63868
Jóvenes de Allende aparecen con vida tras días de secuestro
Whats_App_Image_2025_10_27_at_1_11_40_AM_f1f6657975
Reynosa se vuelve ‘tierra de desaparecidos’ en Tamaulipas
publicidad

Últimas Noticias

sheinbaum_eua_llamada_f2f0cc254e
Tuve una llamada con Trump el sábado sobre aranceles: Sheinbaum
EH_UNA_FOTO_2025_10_27_T095344_030_0db8083b17
Decomisan 385 kilos y 170 litros de metanfetamina en Sinaloa
EH_UNA_FOTO_2025_10_27_T094302_584_3496a65924
Wall Street abre con alza de Dow Jones por acuerdo de EUA y China
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_10_25_T105236_182_1dddebdb4b
Buena calidad del aire en Monterrey y zona metropolitana
G4_H3009_Wc_A_Abzym_2582d47458
Nuevo León cierra siete pedreras por explotar áreas protegidas
Whats_App_Image_2025_10_24_at_7_48_21_PM_1_ff9911a7c8
Productores y gobierno impulsan industria carbonífera en Coahuila
publicidad
×