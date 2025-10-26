Tamaulipas refuerza liderazgo climático con apoyo global

El gobierno de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA), consolidó alianzas con Earth Carbon, BCarbon y la Universidad Rice en la creación de una Estrategia para la Generación de Bonos de Carbono de Alta Integridad y la Conservación de Áreas Naturales, donde ahora Woodside Energy busca sumarse.

Durante una reunión celebrada en Houston, Texas, la titular de la SEDUMA, Karina Lizeth Saldívar Lartigue presentó los avances de este esfuerzo binacional, destacando que la protección de los ecosistemas tamaulipecos no solo es una responsabilidad ambiental, sino un compromiso moral, económico y social.

“Estamos articulando un esfuerzo de colaboración estratégica con aliados de primer nivel, juntos, estamos construyendo una estrategia que combine la ciencia, la inversión responsable y la participación social para proteger nuestras áreas naturales”, señaló.

El encuentro se realizó ante el interés de Woodside Energy, empresa líder en energía sostenible, por invertir en proyectos de bonos de carbono en la Laguna Madre, uno de los ecosistemas más valiosos del país, junto con la Reserva de la Biosfera El Cielo, estas áreas naturales son considerados los grandes pulmones de Tamaulipas.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Económico, Ninfa Cantú Deándar, estableció que estas alianzas consolidan al estado como un modelo nacional para alcanzar las metas de cero emisiones netas 2030-2050, impulsando un desarrollo justo, solidario y con respeto por la naturaleza.

El proyecto contempla integrar soluciones naturales y tecnológicas de captura de carbono (CCS) mediante la colaboración de BCarbon, Earth Carbon, el Centro SSPEED de la Universidad Rice, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), Earth Optics y Woodside Energy, con el propósito de definir un marco de cooperación científica, mecanismos de inversión e impacto comunitario hacia un proyecto piloto de largo plazo en Tamaulipas.





