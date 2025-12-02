Tamaulipas sigue búsqueda de cuatro traileros desaparecidos

El secretario general de Gobierno de Tamaulipas, Héctor Joel Villegas González, se refirió a la desaparición de cuatro traileros originarios de la entidad, quienes perdieron toda comunicación el pasado 20 de noviembre mientras transitaban por el municipio de Matías Romero, Avendaño, en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

Aunque las pipas que conducían han sido localizadas, se desconoce sobre el paradero de los chóferes.

“En el estado de Oaxaca, hemos estado en coordinación con diferentes organismos, como la Comisión Estatal de Búsqueda, para darle seguimiento a este caso, en colaboración con la fiscalía general de Justicia de Tamaulipas, que está realizando su parte en esta situación. Estamos comprometidos en ayudar a localizar a las personas que se encuentran desaparecidas. Hasta el momento, la búsqueda continúa y esperamos que puedan ser localizadas en el menor tiempo posible”, declaró Villegas.

Al ser cuestionado sobre la posible implicación del crimen organizado en estos hechos, el funcionario estatal comentó que no podía hacer esa afirmación, dado que el caso se encuentra bajo la jurisdicción de otro estado.

“La información la tienen ellos allá. Lo que siempre solicitamos es apoyo como entidad, tal como ocurre cuando un ciudadano de otro estado enfrenta algún incidente en Tamaulipas, estamos trabajando de manera coordinada con todas las entidades del país”, añadió.

En otra parte de la entrevista, Villegas González informó que sostuvo una reunión con elementos de la Guardia Estatal en el municipio de San Fernando, donde ayer se llevó a cabo una manifestación pacífica debido a diversas irregularidades.

“Estamos atendiendo las demandas en tiempo y forma con personal de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública para revisar cualquier anomalía que pueda presentarse, como siempre hemos dicho, somos un gobierno abierto”, señaló.

El secretario general también destacó la importancia de mantener un ambiente cordial y colaborativo.

“Nos ocupamos todos unidos, Tamaulipas nos necesita juntos, sociedad y gobierno, la Guardia Estatal realiza un trabajo diario y debe estar en las mejores condiciones para proteger el bienestar de todos”, concluyó.

