Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
LLUVIAS_26ba445045
Tamaulipas

Tamaulipas sin daños por lluvias: Protección Civil

El Consejo Estatal de Protección Civil se mantiene activo y en sesión permanente. Continúa con el monitoreo permanente de los fenómenos en el Golfo de México

  • 08
  • Junio
    2026

El coordinador estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González de la Fuente, informó que, a pesar de las precipitaciones que se registran actualmente en diversas regiones de Tamaulipas, no existe ningún riesgo a corto plazo para la población.

El funcionario aclaró que, aunque se mantienen las lluvias en la zona sur, la región cañera y el altiplano, no se ha detectado ninguna formación ciclónica que represente una amenaza. Para la zona norte y centro del estado, se prevé la posibilidad de lluvias ligeras.

"Lo que se está presentando es una tormenta que pudiera registrar humedad, pero no representa un riesgo para Tamaulipas", puntualizó González de la Fuente.

Luis Gerardo González de la Fuente Porteccion Civil Tamaulipas.jpg

Asimismo, reiteró que la dependencia se mantiene en constante coordinación con las direcciones municipales de Protección Civil y continúa con el monitoreo permanente de los fenómenos meteorológicos en el Atlántico y el Golfo de México.

Ante la temporada, el Consejo Estatal de Protección Civil se mantiene activo y en sesión permanente.

Esta medida forma parte de la estrategia preventiva establecida la semana pasada durante una reunión de trabajo que sostuvieron todas las autoridades estatales con el gobernador Américo Villarreal Anaya, con el objetivo de garantizar la seguridad de las familias tamaulipecas.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_06_09_at_7_08_33_PM_60c1d1c8b4
Respalda Lalo Gattás acciones para reconstruir el tejido social
Whats_App_Image_2026_06_09_at_6_57_02_PM_028cc06797
Subsecretaría de Educación Básica realiza Encuentro Artístico
Whats_App_Image_2026_06_09_at_6_46_46_PM_f34c90d791
Auditoría Superior Tamaulipas exhibe preocupaciones en municipios
publicidad

Últimas Noticias

inter_filipinas_sismo_3707139934
Filipinas eleva a 45 los muertos y 17 desaparecidos por terremoto
deportes_sudafrica_cdmx_aba62d5b24
Sudáfrica llega a la CDMX para su juego ante México
Whats_App_Image_2026_06_09_at_9_03_50_PM_bf28897967
Amenazan de muerte a Memo Ruiz a través de redes sociales
publicidad

Más Vistas

nl_terreno_apodaca_687907e2bf
'Regala' Apodaca un megaterreno valuado en $700 millones de pesos
lluvia_nl_d2c44058ca
Alerta Protección Civil por presencia de lluvias en Nuevo León
nl_cesar_garza_villarreal_150cbebac5
Acuerdo con terreno de 120 hectáreas ‘ayudó’: César Garza
publicidad
×