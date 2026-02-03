Podcast
Tamaulipas

Alertan crisis ambiental en manglares de Tamaulipas

Estos ecosistemas siguen siendo fundamentales para la protección del litoral, ya que funcionan como barreras naturales contra huracanes y tormentas

  • 03
  • Febrero
    2026

Los manglares de Tamaulipas atraviesan una crisis ambiental severa derivada de la degradación constante de sus ecosistemas, provocada por actividades humanas y los efectos del cambio climático, alertaron autoridades estatales en el marco del Día Mundial de los Humedales.

A pesar del deterioro, estos ecosistemas siguen siendo fundamentales para la protección del litoral, ya que funcionan como barreras naturales contra huracanes y tormentas, reducen la erosión costera y capturan hasta 2.5 toneladas de carbono por hectárea, además de ser refugio de especies marinas y aves que sostienen actividades productivas locales.

Como parte de las acciones de recuperación, el Gobierno de Tamaulipas impulsa el Proyecto de Recuperación de Ecosistemas de Manglar en los municipios de Soto la Marina y Aldama, enfocado en la restauración ecológica y la participación comunitaria.

WhatsApp Image 2026-02-03 at 1.33.08 AM.jpeg

La titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karina Saldívar Lartigue, informó que durante 2025 se reforestaron 14.89 hectáreas de manglar y se produjeron más de 29 mil plántulas, resultados que superaron las metas programadas gracias a condiciones ambientales favorables y una metodología de siembra directa eficiente.

Las labores se realizan principalmente con mangle negro (Avicennia germinans) y mangle rojo (Rizophora mangle), especies clave para la protección del litoral y la conservación de la biodiversidad costera.

De manera paralela, se llevan a cabo acciones de limpieza de playas y humedales, con el retiro de residuos sólidos y plásticos que representan un riesgo para la fauna y la calidad ambiental, así como trabajos de monitoreo para evaluar el estado de conservación del manglar y avanzar en la formalización de una Unidad de Manejo Ambiental (UMA).

WhatsApp Image 2026-02-03 at 1.33.08 AM (1).jpeg

En el ámbito legal, la dependencia estatal trabaja en la obtención de permisos ambientales para garantizar que las acciones se realicen con apego a la normatividad y responsabilidad institucional.

Saldívar Lartigue subrayó que involucrar a las comunidades es clave para lograr una recuperación sostenible. “Cuando cuidamos el manglar, cuidamos a las personas. No solo se restauran ecosistemas, también se construye conciencia y compromiso con el territorio”, expresó.

Tamaulipas cuenta con 433 kilómetros de litoral, entre las desembocaduras de los ríos Bravo y Pánuco, lo que convierte a la conservación de manglares y humedales en una prioridad estratégica para la seguridad ambiental, social y económica del estado.


