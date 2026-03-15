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Tamaulipas

Trabajador muere atropellado en estacionamiento de GUCH

Paramédicos confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales debido a las graves lesiones que sufrió tras el impacto

  • 15
  • Marzo
    2026

Un trágico accidente se registró la noche de este sábado en el estacionamiento del Gremio Unidos de Choferes, ubicado en el ejido Las Rusias, en Matamoros, donde un trabajador perdió la vida tras ser atropellado presuntamente por uno de sus compañeros.

Pierde la vida ante la gravedad de las heridas tras el impacto

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente fue notificado al número de emergencias 911, lo que movilizó a corporaciones de auxilio hasta el lugar.

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Al arribar, los paramédicos confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales debido a las graves lesiones que sufrió tras el impacto.

Posteriormente, elementos de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas acudieron al sitio para iniciar las diligencias correspondientes y recabar información sobre lo ocurrido.

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Finalmente, personal de Servicios Periciales realizó el levantamiento del cuerpo y su traslado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la autopsia de ley para determinar con precisión las causas del fallecimiento.


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