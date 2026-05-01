Exigen justicia tras ataque armado que le costó la vida a joven

Camila era una joven de 20 años, reconocida por su participación constante en su comunidad parroquial, donde convivía y apoyaba a otros jóvenes y a quien lo necesitara. Su sueño era convertirse en veterinaria.

La mañana del 30 de abril, sus padres la llevaban a la universidad, acercándola a cumplir esa meta. Sin embargo, una bala perdida durante uno de los múltiples ataques armados registrados en Reynosa impactó órganos vitales y le arrebató la vida.

Ante estos hechos, la sociedad reaccionó con indignación y salió a las calles para manifestarse en el punto exacto donde la joven perdió la vida, expresando su dolor y exigiendo justicia.

“Duele que pase esto todos los días en Reynosa y lamentablemente no se hace mucho al respecto, el día de hoy vengo a alzar la voz por Camila, que en paz descanse y que sus papás encuentren pronta resignación y que no haya más muertes inocentes en la ciudad”, expresó Cristal Montoya, amiga de la joven.

En este contexto, recientemente el gobierno de Estados Unidos emitió una alerta para sus ciudadanos, advirtiendo sobre el riesgo de transitar por ciudades como Reynosa, donde pueden ser víctimas colaterales de situaciones de violencia, escenario que el caso de Camila evidencia.

“Lamentablemente esta situación ya es muy recurrente en que mueran personas inocentes, realmente Reynosa está manchada de sangre inocente y la gente tiene miedo, en los últimos días ha habido aproximadamente como algunas cinco, fue lo del chico de los muros, ahora esta muchachita de ayer”, señaló Edith González, vocera del colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas.

Durante la manifestación, los participantes señalaron que la autoridad local no ha solicitado el apoyo de instancias federales, una exigencia que ahora es retomada por colectivos y ciudadanos.

“Ya si el gobernador Américo Villarreal, si el secretario Arturo Pancardo no quieren pedir apoyo a las fuerzas federales, el pueblo lo hace, yo creo que aquí ya necesitamos la intervención de autoridades federales, tenemos muchísima presencia policíaca, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y no se ven en la ciudad, no se ve la presencia policíaca, necesitamos que se cambie la estructura de seguridad”, agregó la vocera.

Tras la protesta, las calles fueron reabiertas sin que ninguna autoridad atendiera a los manifestantes, mientras el miedo continúa presente entre jóvenes y familias que no encuentran garantías de seguridad en la ciudad.

“Sí da miedo salir a las calles con todo esto que sucede, porque no pasó solo hoy, pasa todos los días, pero desgraciadamente se ignora”, concluyó Cristal Montoya.

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