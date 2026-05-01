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Tamaulipas

Desmienten salida de titular de Educación en Tamaulipas

Valdez García reiteró su compromiso con el sector educativo y descartó cualquier cambio inmediato en la titularidad de la dependencia.

  • 01
  • Mayo
    2026

Luego de versiones difundidas en redes sociales sobre una supuesta salida, el secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, aclaró que permanece en el cargo y continúa al frente de la dependencia estatal.

El propio funcionario desmintió de manera categórica los rumores y aseguró que sigue atendiendo la encomienda asignada por el gobernador Américo Villarreal, dando continuidad a los proyectos educativos en marcha.

¿Qué se dijo sobre su salida?

En los últimos días circularon versiones que apuntaban a una posible renuncia o relevo en la Secretaría de Educación de Tamaulipas. Sin embargo, el funcionario salió al paso para aclarar que no existe tal escenario.

“Continúo al frente de la dependencia, atendiendo la encomienda que me fue conferida”.

Valdez García reiteró su compromiso con el sector educativo y descartó cualquier cambio inmediato en la titularidad de la dependencia.

¿Qué dijo sobre sus aspiraciones políticas?

En paralelo, el secretario generó atención tras dejar abierta la posibilidad de buscar un cargo de elección popular en el futuro. Durante una conferencia, recordó que uno de sus objetivos personales había sido llegar al Congreso.

No obstante, al ser cuestionado sobre si buscaría una diputación, el funcionario amplió el panorama de sus aspiraciones.

“También hay senadurías”.

Con esta declaración, dejó ver que no descarta competir por un cargo de mayor alcance dentro del ámbito federal.

Pese a las especulaciones, Valdez García aseguró que su prioridad actual es mantener el trabajo institucional en el estado, enfocado en la continuidad de programas educativos y acciones en curso.


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