Cerrar X
cd02df68_f3aa_48c6_84ed_c0781ffc9d81_b4d4aa1014
Tamaulipas

Tula celebra 14 años como Pueblo Mágico con gran fiesta

Tula, Tamaulipas, se prepara para un fin de semana lleno de cultura, música y tradición al conmemorar su 14º aniversario como Pueblo Mágico

  • 18
  • Octubre
    2025

Tula, Tamaulipas, se prepara para un fin de semana lleno de cultura, música y tradición al conmemorar su 14º aniversario como Pueblo Mágico, este sábado 19 y domingo 20 de octubre.

Las festividades iniciarán con un recorrido de diversos motoclubs hacia la Cruz de la Esperanza, partiendo de la cabecera municipal. A las 6:30 p.m., la alegría inundará las calles con una animada callejoneada por las principales vialidades de la ciudad.

98907b6b-ca4b-4478-a9fe-92925c861656.jfif

Frente a la Plaza Municipal, la Banda 400 encenderá el ambiente con su presentación, seguida por la música en vivo de tres agrupaciones destacadas: Insultos Banda de Rock, Grupo Renovación del Norte y Los Cadetes de Linares de Osiel Sánchez, quienes cerrarán la noche con broche de oro.

El programa incluye también un torneo de tochito bandera con 40 equipos participantes y el Festival del Desierto, que reunirá a artesanos y gastronomía tradicional para ofrecer una experiencia cultural única.

El domingo continuarán los festejos con presentaciones de danzas autóctonas, tríos huastecos, danza folclórica y una exposición fotográfica en la plaza principal.

dc6175e0-6f2c-4008-90ac-4bee8a252dca.jfif

Además de celebrar la historia y tradiciones de Tula, estos eventos fortalecen el turismo, generan empleos y atraen inversiones. Se espera una afluencia superior a 8 mil visitantes y una derrama económica mayor a 7 millones de pesos, replicando el éxito del año anterior.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

G3gax6g_W4_A_Ajkh_J_7511b68c6b
Sheinbaum supervisa crecida del Pánuco; sin riesgo por ahora
Whats_App_Image_2025_10_17_at_7_18_18_PM_fe1468cce2
Aterrizaje forzoso moviliza a Protección Civil en Aldama
EH_UNA_FOTO_2025_10_17_T160135_140_02914d1b73
Entrega Premio Estatal de Ciencias e Innovación Tecnológica
publicidad

Últimas Noticias

ewfa_e96acf5e17
Príncipe Andrés investigó a Virginia Giuffre en 2011
AP_25292236030727_b61e1a2996
Afganistán y Pakistán prometen respetar alto al fuego
EH_UNA_FOTO_2025_10_19_T094220_401_e4fdf59953
EUA apoya a familias afectadas por inundaciones en Veracruz
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_10_17_T150453_378_0c3074bb88
Anuncia Samuel que eliminará cobro de caseta al Aeropuerto
evw_0ffc34d10e
Nuevo León reconoce y apoya a operadores del transporte público
nl_chocones_d6e8970c40
Alertan por incremento de ‘montachoques’ en la urbe regia
publicidad
×