Tula celebra 14 años como Pueblo Mágico con gran fiesta

Tula, Tamaulipas, se prepara para un fin de semana lleno de cultura, música y tradición al conmemorar su 14º aniversario como Pueblo Mágico, este sábado 19 y domingo 20 de octubre.

Las festividades iniciarán con un recorrido de diversos motoclubs hacia la Cruz de la Esperanza, partiendo de la cabecera municipal. A las 6:30 p.m., la alegría inundará las calles con una animada callejoneada por las principales vialidades de la ciudad.

Frente a la Plaza Municipal, la Banda 400 encenderá el ambiente con su presentación, seguida por la música en vivo de tres agrupaciones destacadas: Insultos Banda de Rock, Grupo Renovación del Norte y Los Cadetes de Linares de Osiel Sánchez, quienes cerrarán la noche con broche de oro.

El programa incluye también un torneo de tochito bandera con 40 equipos participantes y el Festival del Desierto, que reunirá a artesanos y gastronomía tradicional para ofrecer una experiencia cultural única.

El domingo continuarán los festejos con presentaciones de danzas autóctonas, tríos huastecos, danza folclórica y una exposición fotográfica en la plaza principal.

Además de celebrar la historia y tradiciones de Tula, estos eventos fortalecen el turismo, generan empleos y atraen inversiones. Se espera una afluencia superior a 8 mil visitantes y una derrama económica mayor a 7 millones de pesos, replicando el éxito del año anterior.

Comentarios