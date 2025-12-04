Colectivos exigen búsqueda minuciosa en predio ‘La Rosita’

Los hechos se remontan al 29 de marzo, cuando colectivos de búsqueda en Tamaulipas, guiados por pistas anónimas, localizaron un predio conocido como “La Rosita”, donde identificaron lo que consideraron fosas clandestinas con restos humanos.

Desde entonces, las familias aseguran que no ha habido avances significativos por parte de las autoridades de Tamaulipas para procesar el lugar a fondo, a pesar de tratarse de un terreno de gran extensión. De acuerdo con el colectivo “Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas”, las autoridades solo reportaron el hallazgo de nueve cuerpos en una zona limitada del rancho, pese a que el predio abarca una superficie considerable.

Edith González, vocera del colectivo, recordó que inicialmente se solicitó una orden de cateo para inspeccionar todo el sitio, pero esta autorización únicamente cubrió un área parcial.

“Las cifras que manejan las autoridades fueron nueve cuerpos y es un rancho bastante extenso… se solicitó una orden de cateo para permitir la búsqueda en ese lugar, mas sin embargo lo que la licenciada del Ministerio Público comentó a la familia es que se iba a solicitar otra nueva orden para seguir inspeccionando el resto del rancho”, explicó.

¿Por qué piden ampliar la búsqueda en “La Rosita”?

Ante la falta de avances, integrantes del colectivo acudieron al Centro de Justicia en Reynosa, acompañados por personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, con el objetivo de solicitar formalmente al Ministerio Público una revisión exhaustiva del predio, ante la posibilidad de que aún existan más restos humanos en el lugar. González denunció que la entrega de restos a las familias ha sido incompleta y dolorosa.

“Solamente uno o dos fueron entregados de forma completa, el resto fueron entregados solo con el puro torso… faltaban todas las extremidades. Esa es la exigencia que venimos a hacer ahorita. No sabemos si pueda existir más cuerpos ahí, no sabemos si haya más fosas”, declaró.

¿Qué impacto tiene la falta de avances en la investigación?

De acuerdo con información previa, en el sitio podrían haber estado privadas de la libertad alrededor de 18 personas.

“Se encontró a la mitad, falta la otra mitad”, añadió la vocera, subrayando la urgencia de continuar con la investigación antes de que se pierda más evidencia. Las familias describen un auténtico viacrucis, marcado por la incertidumbre, el desgaste emocional y el constante llamado a las autoridades para que actúen.

Aseguran que con el paso del tiempo, la identificación de restos se vuelve cada vez más difícil.

“Al momento de que ya pasó el tiempo, se vuelve más difícil una identificación para la entrega a sus familiares. Eso es lo que queremos verificar… qué está pasando, por qué esta actuación de las autoridades cuando había fosas y no se terminó de buscar”, expresó González.

¿Qué exigen los colectivos de búsqueda en Tamaulipas?

González también señaló que, aunque las autoridades conocen el caso desde marzo, “hasta ahorita no han hecho nada”, y que las familias no han recibido información oficial sobre el seguimiento de la indagatoria.

Por ello, los colectivos reiteraron su llamado a una búsqueda minuciosa y completa en “La Rosita”, para evitar la pérdida de evidencia y brindar certeza a las familias que siguen esperando respuestas.

El reclamo continúa: que se amplíe la orden de cateo, se inspeccione la totalidad del predio y se garantice un proceso transparente, digno y con enfoque de derechos humanos.

