Preparan camino para que candidaturas sean para mujeres

El Instituto Estatal Electoral de Nuevo León (IEENL) le informó a la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que ya está preparando el terreno para analizar la petición de que en la elección del 2027 solo se postulen mujeres en la gubernatura y alcaldías en las que nunca han gobernado personas del sexo femenino.

Además de esto, legisladoras ya se pronunciaron a favor de que se explore la posibilidad de emitir una “acción afirmativa” que ordene tal medida, pues señalaron que se debe garantizar la paridad total en el estado.

Aunque liderazgos de su partido se oponen a la medida, la legisladora local de Morena, como Greta Barra, vio factible esa posibilidad.

En tanto, el IEENL informó al TEPJF que ya programó eventos para este tema y que ha realizado mesas de análisis.

“El Instituto comunicó el informe de actividades que llevó a cabo el Grupo de trabajo del IEEPCNL para la implementación de acciones afirmativas para la postulación exclusiva de mujeres, del 9 de diciembre de 2024 al 29 de julio de 2025".

“Dicho grupo, integrado por personal del organismo electoral, se creó con la finalidad de realizar un estudio para el diseño de una acción afirmativa en la que se realizaran postulaciones exclusivas de mujeres para el proceso electoral 2026-2027, en observancia al mandato constitucional de paridad en todo”, expresó el organismo.

Este jueves, El Horizonte publicó que en Nuevo León revivió el tema de la elección solo para mujeres en el caso de la gubernatura en el 2027 y en los municipios donde no han existido alcaldesas.

Ante esto, Barra dijo que la paridad de género en las elecciones es algo crucial, porque en muchas ocasiones las mujeres no llegan a puestos importantes no porque no tengan la capacidad, sino porque no se les da la oportunidad.

Ante esto, algunas legisladoras celebran que nuevamente se ponga en la mesa el tema de la paridad de género en los comicios electorales y sobre todo en el tema de abrir espacio también en los cabildos municipales, para que las mujeres puedan desarrollarse políticamente.

“Es un tema que ha causado mucho ruido, sobre todo entre nosotras las mujeres que hacemos política, y yo creo que es muy valioso hablar del tema de la paridad y cualquier otro, porque se pueden llegar a conclusiones muy interesantes".

“Porque ya lo he dicho yo en otras ocasiones, el tema de la paridad sigue siendo un reto a nivel estatal y municipal, y aprovecho para que los municipios se comprometan a tener paridad en sus gabinetes, porque es ahí donde las mujeres tenemos la posibilidad de formarnos”, dijo Greta Barra.

El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPC) recientemente informó al tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) lo que se ha hecho en ese tema, a lo cual el IEEPC indicó que se han hecho mesas de trabajo y foros al respecto.

“En sesión extraordinaria de este 1 de diciembre, el Instituto comunicó que este acuerdo presenta el informe de actividades que llevó a cabo el Grupo de trabajo del IEEPCNL para la implementación de acciones afirmativas para la postulación exclusiva de mujeres, del 9 de diciembre de 2024 al 29 de julio de 2025".

“Dicho Grupo, integrado por personal del organismo electoral, se creó con la finalidad de realizar un estudio para el diseño de una acción afirmativa en la que se realizaran postulaciones exclusivas de mujeres para el proceso electoral 2026-2027, en observancia al mandato constitucional de paridad en todo”, se lee en el comunicado que enviaron.

El debate sobre si en 2027 solo deben postularse mujeres a la gubernatura resurgió luego de que el IEEPC decidiera organizar foros sobre paridad, por orden del Tribunal Electoral.

Movimiento Ciudadano celebró la decisión y advirtió que, si el Congreso no legisla, lo que resulte de esos foros podría volverse vinculante para que solo haya candidatas mujeres.

