Refuerzan servicio de Limpieza en Matamoros con nuevas unidades

El alcalde de Matamoros, Alberto Granados encabezó la entrega de nuevo equipo para mejorar el servicio de limpieza pública, una de las principales demandas de la ciudadanía.

Con estas unidades, se busca hacer más eficiente la recolección de basura en distintos sectores de la ciudad, ampliando la cobertura y reduciendo los tiempos de respuesta en las rutas.

Entre el equipo incorporado destacan cinco motonetas con capacidad de carga ligera, tres camiones Kenworth modelo reciente y dos unidades tipo Dodge Ram, que ayudarán especialmente en zonas de difícil acceso.

Con este refuerzo, el municipio suma ya 43 unidades compactadoras en operación, lo que permitirá mejorar la atención en toda la ciudad.

Durante el evento, el alcalde señaló que estas acciones buscan ofrecer un servicio más eficiente y mantener una mejor imagen urbana en beneficio de las familias.

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