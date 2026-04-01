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Tamaulipas

Gobierno implementará Sistema Estatal para la Urgencia Médica

Villarreal Anaya expuso que el propio estado tiene esa responsabilidad de atención, y una formalidad mediante la construcción que se realiza con el CRUM

  • 01
  • Abril
    2026

El gobernador Américo Villarreal Anaya se refirió a la situación por la que atraviesa la Cruz Roja Delegación Tamaulipas y adelantó que se trabaja en una función que debe asumir en corresponsabilidad el estado; se trata del nuevo Sistema Estatal para la Urgencia Médica en Tamaulipas.  

“Podamos estar complementando las demandas de atención de la población en situación de emergencia, que dicho sea de paso en una opinión personal, creo que esa es una función que tiene que asumir corresponsabilidad el estado y no tener que estar a veces en una conducción de actividades voluntarias de servicios de emergencia”, señaló. 

Villarreal Anaya expuso que el propio estado tiene esa responsabilidad de atención, y una formalidad mediante la construcción que se realiza con el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CURM), que se ha ido expandiendo en la entidad y que al momento cuenta con 34 ambulancias debidamente equipadas en los diferentes municipios del estado. 

“Para que después de un Centro Regulador de Urgencias Médicas complementemos y lleguemos a tener un Sistema Estatal para la Atención de la Urgencia Médica en Tamaulipas, y en eso estamos y esperando los nuevos lineamientos que mande el cambio del nuevo director nacional de la Cruz Roja y con todo el gusto de podernos coordinar”, dijo el gobernador.


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