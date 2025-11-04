Zoológico de Tamatán desmiente rumor sobre fuga de animal

Luego de que anoche se propagó la noticia en redes sociales del escape de una especie del zoológico de Tamatán de Ciudad Victoria, sin que se haya especificado de qué tipo, el director de este parque, Gabriel Navarro de la Piedra, desmintió estas versiones.

Señaló que cuentan con los protocolos de seguridad establecidos que se centran en un enfoque integral que abarca infraestructura física, manejo animal y planes de respuesta a emergencias.

“Deseamos aclarar que no se ha presentado ningún incidente de este tipo y que todos nuestros animales permanecen seguros y bajo el cuidado de personal especializado, cumpliendo con los protocolos de seguridad y bienestar animal establecidos”, dice el comunicado.

Estos protocolos son esenciales en zoológicos, reservas naturales y otras instalaciones de cautiverio.

Exhortan a la población a no difundir información no verificada y a mantenerse informada exclusivamente a través de los canales oficiales a través del zoológico de Tamatán y del Gobierno del Estado.

Con más de 94 especies y aproximadamente 473 ejemplares, este zoológico es un lugar ideal para aprender sobre la naturaleza y disfrutar de la belleza de los animales, un verdadero tesoro natural que alberga una impresionante variedad de especies de todo el mundo.

Especies y Ejemplares

El zoológico cuenta con una amplia gama de especies, incluyendo:

Mamíferos: Jaguares, jirafas, osos negros americanos, llamas, antílopes (Nilgo, de cuello negro), lemur cola anillada, venado Axis, venados, hienas, dromedarios, bisontes.

Aves: Lori arcoíris, paloma Victoria, pavos reales, avestruces, guacamayas.

Reptiles y Anfibios: Se pueden encontrar en exhibiciones especiales.

Otras Especies: Carabao, emús, tigres de bengala.

Experiencias y Programas

El zoológico ofrece experiencias únicas para los visitantes, como:

Aviario: Un espacio donde los visitantes pueden tener contacto directo con algunas aves.

Programas de Reproducción: El zoológico cuenta con programas de reproducción para especies prioritarias, lo que ayuda a conservar y proteger la biodiversidad.

Animales de Todo el Mundo: El zoológico alberga animales provenientes de diferentes regiones del mundo, como África, Asia y América.

Un Lugar para Aprender y Disfrutar

El Zoológico Tamatán es un lugar ideal para aprender sobre la naturaleza y disfrutar de la belleza de los animales.

