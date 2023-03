Celebridades se resisten a pagar por verificación en Twitter

Figuras importantes de Twitter como William Shatner y Monica Lewinsky podrían perder sus marcas azules de verificación de identidad. La plataforma está revisando su proceso de verificación de cuentas y algunos famosos y periodistas podrían ser afectados



Los usuarios pueden recuperar las marcas pagando hasta 11 dólares al mes. Pero algunos usuarios veteranos, como Shatner, la leyenda de Star Trek, de 92 años, se han resistido a comprar el servicio premium promovido por el multimillonario Elon Musk, dueño y director general de Twitter.



Tras meses de retraso, Musk promete con regocijo que el sábado vence el plazo para que famosos, periodistas y otros usuarios verificados gratuitamente paguen o pierdan su estatus de legado.

'Será glorioso', tuiteó el lunes, en respuesta a un usuario de Twitter.

Después de comprar Twitter por 44 mil millones de dólares en octubre, Musk ha intentado aumentar los ingresos de la plataforma orillando a más gente a pagar una suscripción premium. Pero sus acciones también reflejan su afirmación de que las marcas azules de verificación se han convertido en un símbolo de estatus inmerecido o 'corrupto' para personalidades de élite y periodistas.



Junto con la verificación de celebridades, una de las principales razones de Twitter para verificar gratuitamente las cuentas desde hace unos 14 años fue para autentificar a políticos, activistas y periodistas poco conocidos para frenar la desinformación procedente de cuentas impostoras.

Starting April 15th, only verified accounts will be eligible to be in For You recommendations.



The is the only realistic way to address advanced AI bot swarms taking over. It is otherwise a hopeless losing battle.



Voting in polls will require verification for same reason.