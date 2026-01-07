ICE mata a mujer durante redada migratoria en Minneapolis

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) disparó y mató a una mujer en un barrio residencial de Minneapolis, luego de que presuntamente intentara atropellar a agentes federales durante una redada migratoria.

La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, informó que el agente abrió fuego contra el vehículo al considerar que su vida, la de sus compañeros y la de la población estaban en riesgo.

Agentes de ICE asesinaron a una mujer en Minneapolis mientras intentaba alejarse de oficiales que la acosaban.



Vamos a ver como los fascistas justifican que Estados Unidos ahora también ataque a su propia gente.#FascistUSA pic.twitter.com/spj23vnvrK — Guille Vidal (@eltemagv) January 7, 2026

DHS califica el hecho como “acto de terrorismo”

El Departamento de Seguridad Nacional calificó el incidente como un “acto de terrorismo”, al asegurar que embestir a agentes del orden con la intención de matarlos constituye ese delito.

“Un agente del ICE, temiendo por su vida, disparó en defensa propia. La presunta autora fue alcanzada y falleció”, señaló la dependencia en redes sociales, al tiempo que indicó que los agentes heridos se recuperarán.

Protestas y tensión en la escena

Videos difundidos en redes sociales mostraron el vehículo estrellado y una fuerte presencia policial, así como manifestantes que acudieron al lugar tras el tiroteo.

Entre gritos de “¡Vergüenza!” y “¡ICE fuera de Minnesota!”, ciudadanos expresaron su enojo contra los agentes federales, en una escena similar a protestas ocurridas durante redadas migratorias en ciudades como Los Ángeles y Chicago.

El alcalde Jacob Frey acusó a las autoridades migratorias de “causar caos en la ciudad” y exigió la salida inmediata del ICE de Minneapolis y del estado.

“Nos mantenemos firmes con nuestras comunidades de inmigrantes y refugiados”, escribió el edil en redes sociales, postura que fue respaldada por el Ayuntamiento.

El mayor operativo migratorio en Minnesota

El tiroteo ocurrió en medio del mayor operativo migratorio del DHS en Minnesota, donde más de mil migrantes han sido detenidos, incluidos ciudadanos de Ecuador, México y El Salvador.

De acuerdo con la dependencia, entre los arrestados hay presuntos asesinos, violadores, pedófilos y miembros de pandillas, destacando la captura de Tomás Espín Tapia, fugitivo buscado por homicidio en Ecuador.

Las acciones se dan en un contexto de controversia política en Minnesota, luego de que el gobernador Tim Walz anunciara que no buscará un tercer mandato tras señalamientos de fraudes millonarios en programas sociales.

Pese a las críticas de autoridades locales, el DHS afirmó que no retirará a sus agentes del estado hasta “resolver el problema”, al considerar este operativo como el más grande realizado hasta ahora.

