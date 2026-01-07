Tekashi 6ix9ine celebra que compartirá prisión con Maduro

El rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine, cuyo nombre real es Daniel Hernandez, regresó este miércoles a prisión luego de entregarse a las autoridades en Nueva York, tras una resolución judicial que determinó que incumplió las condiciones de su libertad condicional.

El artista se presentó el 6 de enero en el Metropolitan Detention Center (MDC) en Brooklyn, una instalación federal donde cumplirá una sentencia de tres meses de cárcel por violar los términos de su supervisión judicial.

Motivos del reingreso a prisión

El regreso de 6ix9ine al centro de detención se da después de que el juez determinara que acumuló nuevas infracciones legales mientras estaba bajo libertad supervisada, lo que motivó la orden de su reingreso al penal.

Este es el segundo ingreso a prisión en poco más de un año por violaciones a su libertad condicional, tras haber enfrentado anteriormente infracciones relacionadas con pruebas de drogas y otros incidentes.

Estancia y reacciones del rapero

Hernandez informó que permanecerá privado de la libertad durante tres meses, tras los cuales podrá retomar sus actividades públicas y su carrera musical.

Antes de reportarse, el rapero compartió mensajes en redes sociales refiriéndose al centro de detención.

“Se acuerdan de que les dije que me habían arrestado, estaba en prisión con Sean ‘Diddy’ Combs y con otros políticos, creyeron que era mentira. Eran tipos geniales, estuve ahí con personas importantes, estoy por ir a conocer al presidente de Venezuela. Tengo esa suerte de estar simplemente encerrado con presidentes”, escribió el rapero

El Metropolitan Detention Center de Brooklyn alberga actualmente a personas procesadas o sentenciadas por delitos de alto perfil, incluidos el presidente venezolano Nicolás Maduro y el acusado Luigi Mangione, lo que ha generado atención sobre la estancia de 6ix9ine en ese penal.

Antecedentes legales del artista

Tekashi 6ix9ine ha tenido un historial de enfrentamientos con la justicia. En 2019 fue sentenciado a prisión por cargos de crimen organizado vinculados a pandillas tras declararse culpable y cooperar con las autoridades.

Desde entonces, ha enfrentado múltiples violaciones a las condiciones de su supervisión, lo que ha derivado en nuevas sanciones judiciales como la que cumple actualmente en Brooklyn.

