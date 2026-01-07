Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_CONTEXTO_2026_01_07_T143929_199_bb7f67b837
Escena

Tekashi 6ix9ine celebra que compartirá prisión con Maduro

Tekashi 6ix9ine se entregó para cumplir tres meses de cárcel en Brooklyn por violar su libertad condicional, donde coincidirá con otros presos de alto perfil

  • 07
  • Enero
    2026

El rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine, cuyo nombre real es Daniel Hernandez, regresó este miércoles a prisión luego de entregarse a las autoridades en Nueva York, tras una resolución judicial que determinó que incumplió las condiciones de su libertad condicional. 

El artista se presentó el 6 de enero en el Metropolitan Detention Center (MDC) en Brooklyn, una instalación federal donde cumplirá una sentencia de tres meses de cárcel por violar los términos de su supervisión judicial. 

Motivos del reingreso a prisión

El regreso de 6ix9ine al centro de detención se da después de que el juez determinara que acumuló nuevas infracciones legales mientras estaba bajo libertad supervisada, lo que motivó la orden de su reingreso al penal. 

Este es el segundo ingreso a prisión en poco más de un año por violaciones a su libertad condicional, tras haber enfrentado anteriormente infracciones relacionadas con pruebas de drogas y otros incidentes. 

Estancia y reacciones del rapero

Hernandez informó que permanecerá privado de la libertad durante tres meses, tras los cuales podrá retomar sus actividades públicas y su carrera musical.

Antes de reportarse, el rapero compartió mensajes en redes sociales refiriéndose al centro de detención. 

“Se acuerdan de que les dije que me habían arrestado, estaba en prisión con Sean ‘Diddy’ Combs y con otros políticos, creyeron que era mentira. Eran tipos geniales, estuve ahí con personas importantes, estoy por ir a conocer al presidente de Venezuela. Tengo esa suerte de estar simplemente encerrado con presidentes”, escribió el rapero

El Metropolitan Detention Center de Brooklyn alberga actualmente a personas procesadas o sentenciadas por delitos de alto perfil, incluidos el presidente venezolano Nicolás Maduro y el acusado Luigi Mangione, lo que ha generado atención sobre la estancia de 6ix9ine en ese penal. 

Antecedentes legales del artista

Tekashi 6ix9ine ha tenido un historial de enfrentamientos con la justicia. En 2019 fue sentenciado a prisión por cargos de crimen organizado vinculados a pandillas tras declararse culpable y cooperar con las autoridades. 

Desde entonces, ha enfrentado múltiples violaciones a las condiciones de su supervisión, lo que ha derivado en nuevas sanciones judiciales como la que cumple actualmente en Brooklyn. 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_FOTO_VERTICAL_2026_01_06_T101718_867_53854498f1
Dictan prisión preventiva a operador del Chapo Isidro
AP_26002003067070_080db9d36b
Niño muere ahogado en Gaza por inundaciones en campamento
AP_26001830872995_228b441eae
Jair Bolsonaro sale del hospital y vuelve a la cárcel en Brasilia
publicidad

Últimas Noticias

psg_campeon_de_supercopa_2026_d8553e4305
PSG es campeón de la Supercopa de Francia tras vencer a Marsella
EH_UNA_FOTO_2026_01_08_T152904_466_07f265d49c
Afianzan colaboración EUA y Nuevo León por Puerto Colombia
Mantiene_programa_permanente_vasectomia_sin_bisturi_Reynosa_627a8345ff
Mantiene programa permanente de vasectomía sin bisturí en Reynosa
publicidad

Más Vistas

EH_DOS_FOTOS_2026_01_06_T134859_424_46d73b0abd
¿Murió Bruce Willis? Esposa comparte mensaje y desata rumores
Whats_App_Image_2026_01_07_at_9_03_29_PM_427787ba03
MC condena al régimen de Maduro; rechaza intervención militar
nl_presa_el_cuchillo_jpg_5177794d19
NL inicia 2026 con 31% menos de agua; prevén año seco
publicidad
×