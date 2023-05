NASA descubre evidencia de un río caudaloso en Marte

A lo largo de los años los seres humanos han mostrado fascinación por Marte, y actualmente con los avances científicos estamos cada vez más cerca de resolver una de las mayores cuestiones que hemos tenido de este planeta: ¿Hubo alguna vez vida líquida en su superficie?

Recientemente la NASA parece haber hallado la respuesta, pues descubrió evidencia de lo que pudo haber sido un río caudaloso en Marte.

Sus hallazgos indican que se habría tratado del río más caudaloso, profundo y rápido que los científicos hallan descubierto hasta ahora.

Esto fue develado gracias a las fotografías del Rover Perseverance en su recorrido por el cráter de Jezero.

New images from @NASAPersevere may show evidence of what was once a wild and deep river on Mars. The observations are leading scientists to rethink how ancient water once flowed on the Red Planet. https://t.co/9XntSzDCtI pic.twitter.com/zel8bKx8X0