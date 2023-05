¡No es el internet! Se registra caída de Instagram

Los usuarios de redes sociales reportaron por medio de Twitter la caída de Instagram y los memes ya están a la orden del día.

Los comentarios más comunes son de personas creyendo que eran sus datos o su internet el que comenzó a fallar y actuaban con pericia intentando usar la red social.

Al momento de hacer la nota, no se puede utilizar la aplicación de ninguna forma, ni se puede iniciar sesión. Los que ya tenían el perfil activo no pueden actualizar su feed.

El funcionamiento de la red se ha restablecido al rededor de las 18:00 horas, y la cuenta oficial de Instagram en Twitter reportó que fue un apagón que sufrieron y que el problema se ha resuelto.

Instagram is back! Sorry for the trouble - we had a brief outage earlier and resolved the issue that caused it. #instagramdown