Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Acusan_a_exfiscal_de_Georgia_por_asesinato_de_capo_ruso_b579b8b7b1
Internacional

Acusan a exfiscal de Georgia por asesinato de capo ruso

Este exfuncionario residente de Rusia, es acusado por las autoridades de llevar a cabo un plan para acabar con la vida del líder criminal

  • 29
  • Diciembre
    2025

Autoridades acusaron al exfiscal general de Georgia, Otar Románov-Partsjaladze por la muerte del jefe criminal Leván Dzhangveladze.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al exfuncionario en 2023, por intentar influir en la sociedad y en las políticas regionales junto con un oficial del Servicio Federal de Seguridad de Rusia.

G9VIjXrXQAAPWF8.jpg

Mientras que autoridades de Reino Unido también sancionaron a Románov, por dar a conocer su apoyo a la guerra de Rusia en Ucrania.

Asesinan al capo a tiros

De acuerdo con las investigaciones, el capo fue asesinado en Tiflis el pasado mes de marzo, por un exagente de la policía antidisturbios. Esto sucedió después de que fue condenado a cadena perpetua por el homicidio intencional y homicidio por encargo con fines delictivos.

GmUo12SWEAAEIUp.png

Según el Ministerio del Interior "un círculo de individuos que con el tiempo formaron un grupo criminal, así como los líderes del grupo tuvieron desacuerdos y enfrentamientos relacionados con los negocios con Levan Jangveladze".

Los perpetradores identificados como los hermanos Mikadze, obtuvieron información sobre la ubicación exacta de llegada del líder criminal, así como de su ruta de viaje. Al arribo del capo, aparentemente perpetraron el ataque.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

publicidad

Últimas Noticias

cristiano_ronaldo_mil_goles_gol_957_208f272ece
Cristiano Ronaldo apunta a los 1000 goles antes de retirarse
EH_UNA_FOTO_2025_12_30_T141216_257_15c07ed528
Vision Board: la tendencia visual para cumplir metas en 2026
IMG_6055_2f9a6dcd35
Largas filas en módulos vehiculares en el último día del año
publicidad

Más Vistas

drews_866be2b409
Hallan a una víctima y detienen a siete por ataque en Chiapas
a18e5290_a946_41ac_bf45_5c8366b6790c_555b252735
Accidente laboral deja dos muertos en Santa Catarina
Fallece_el_hombre_mas_obeso_del_mundo_a_los_41_anos_era_mexicano_0beb751d3b
Fallece el hombre más obeso del mundo a los 41 años; era mexicano
publicidad
×