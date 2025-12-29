Acusan a exfiscal de Georgia por asesinato de capo ruso

Autoridades acusaron al exfiscal general de Georgia, Otar Románov-Partsjaladze por la muerte del jefe criminal Leván Dzhangveladze.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al exfuncionario en 2023, por intentar influir en la sociedad y en las políticas regionales junto con un oficial del Servicio Federal de Seguridad de Rusia.

Mientras que autoridades de Reino Unido también sancionaron a Románov, por dar a conocer su apoyo a la guerra de Rusia en Ucrania.

Asesinan al capo a tiros

De acuerdo con las investigaciones, el capo fue asesinado en Tiflis el pasado mes de marzo, por un exagente de la policía antidisturbios. Esto sucedió después de que fue condenado a cadena perpetua por el homicidio intencional y homicidio por encargo con fines delictivos.

Según el Ministerio del Interior "un círculo de individuos que con el tiempo formaron un grupo criminal, así como los líderes del grupo tuvieron desacuerdos y enfrentamientos relacionados con los negocios con Levan Jangveladze".

Los perpetradores identificados como los hermanos Mikadze, obtuvieron información sobre la ubicación exacta de llegada del líder criminal, así como de su ruta de viaje. Al arribo del capo, aparentemente perpetraron el ataque.

