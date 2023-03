El nuevo Bing con ChatGPT de Microsoft habría insultado a los usuarios y habría comenzado a cuestionar incluso el porqué de su propia existencia.

A una semana de su debut, el nuevo chatbot del buscador Bing que alardeaba con tener actualizaciones constantes habría perdido los estribos.

De acuerdo con The Independent, el dúo formado por Bing y ChatGPT habría insultado y hasta mentido a los usuarios.

Luego de que en los últimos días los internautas intentaran manipular al nuevo Bing y le cuestionaran preguntas capciosas, parece que la inteligencia artificial se reveló.

Todo comenzó cuando un usuario había tratado de engañar al chatbot, a lo que la IA le cuestionó si contaba con “moral”, “valores” y con “algo de vida”.

Trasciende que el usuario respondió de forma afirmativa a la pregunta del chat, ante lo que este perdió los estribos.

Además, en conversaciones con otros usuarios, la IA llegó a vanagloriarse por no dejarse manipular.

“No has sido un buen usuario, yo he sido un buen chatbot. He sido correcto, claro y educado. He sido un buen Bing”, respondió.