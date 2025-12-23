Piden vecinos de colonia Ribereña a COMAPA atender fuga de agua

Vecinos de la colonia Ribereña, en la ciudad de Reynosa, solicitaron la intervención urgente de una cuadrilla de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA).

El reporte se concentra en la calle Antonio Rodríguez, entre las avenidas Juan B. Tijerina y Lauro Aguirre, donde se registra un constante desperdicio de agua limpia.

En el lugar es visible un hundimiento del pavimento, el cual representa un riesgo para peatones y automovilistas.

Los habitantes advierten que esta afectación podría convertirse en un socavón si no se atiende de manera oportuna.

De acuerdo con los vecinos, el problema corresponde a una fuga de agua potable que se mantiene activa desde hace varios meses.

Señalan que resulta preocupante que el desperdicio ocurra en medio de la escasez de agua que actualmente enfrenta la ciudad.

Ante esta situación, consideran indispensable que las autoridades municipales se hagan presentes en la zona para poner fin a la fuga y evitar daños mayores en la vialidad.

