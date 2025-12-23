Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_1_26866e9419
Tamaulipas

Piden vecinos de colonia Ribereña a COMAPA atender fuga de agua

Vecinos de la colonia Ribereña en Reynosa solicitan la intervención urgente de COMAPA debido a una fuga de agua potable en la calle Antonio Rodríguez

  • 23
  • Diciembre
    2025

Vecinos de la colonia Ribereña, en la ciudad de Reynosa, solicitaron la intervención urgente de una cuadrilla de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA).

El reporte se concentra en la calle Antonio Rodríguez, entre las avenidas Juan B. Tijerina y Lauro Aguirre, donde se registra un constante desperdicio de agua limpia.

En el lugar es visible un hundimiento del pavimento, el cual representa un riesgo para peatones y automovilistas.

Los habitantes advierten que esta afectación podría convertirse en un socavón si no se atiende de manera oportuna.

WhatsApp Image 2025-12-23 at 2.16.02 PM.jpeg

De acuerdo con los vecinos, el problema corresponde a una fuga de agua potable que se mantiene activa desde hace varios meses.

Señalan que resulta preocupante que el desperdicio ocurra en medio de la escasez de agua que actualmente enfrenta la ciudad.

Ante esta situación, consideran indispensable que las autoridades municipales se hagan presentes en la zona para poner fin a la fuga y evitar daños mayores en la vialidad.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_12_23_at_10_11_00_PM_886fc5d96f
Escasa respuesta al descuento en recargos del predial en Reynosa
EH_UNA_FOTO_1_205df4abb5
Denuncian vecinos de Balcones de Alcalá fuga de aguas negras
EH_UNA_FOTO_c24aff1d6c
Bajan ventas de piñatas en Reynosa; llaman a seguir la tradición
publicidad

Últimas Noticias

celebra_eua_captura_chapitos_99d7187632
Celebra EUA captura de familiares del líder de 'Los Chapitos'
Whats_App_Image_2025_12_23_at_10_11_45_PM_7dd8979640
Trabajadores de AHMSA exigen audiencia con Claudia Sheinbaum
Whats_App_Image_2025_08_05_at_11_42_37_PM_6b554d5811
Las exportaciones mexicanas aminoran su ritmo, crecen 7.9% anual
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_12_21_at_11_42_37_PM_a017e2ad35
Nueva ley en Texas endurece requisitos para tramitar placas
EH_FOTO_VERTICAL_2025_12_22_T083256_782_15d3787d58
Detiene Fuerza Civil a 'El Betito', sobrino de Osiel Cárdenas
denuncia_autobuses_frontera_e97e655e9c
Denuncian fraude en línea de autobuses en Monterrey
publicidad
×