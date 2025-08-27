Cerrar X
A_la_espera_licitacion_de_CFE_para_detonar_economia_carbonifera_f15d693abe
Coahuila

A la espera licitación de CFE para detonar economía Carbonífera

El gobierno de Coahuila está a la espera de que la Comisión de Electricidad lance la licitación para la compra de carbón para reactivar la economía Carbonífera

  • 27
  • Agosto
    2025

El gobierno de Coahuila está a la espera de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) lance la licitación para la compra de carbón, con el objetivo de reactivar la economía de la región Carbonífera, informó el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

El mandatario explicó que la expectativa es que el proceso permita la participación de pequeños y medianos productores, lo que generaría una derrama económica más amplia y la creación de empleos. 

“Estamos buscando que cuando salga la licitación vaya en ese sentido de apoyar a la economía local, permitiendo que los pequeños y medianos productores puedan tener sus pedidos de carbón y echar a andar sus empresas”, declaró.

A la espera licitación de CFE para detonar economía carbonífera

Jiménez Salinas señaló que el beneficio directo se conocerá hasta que se publiquen las bases de la licitación, aunque aseguró que existe un compromiso con la Secretaría de Energía para utilizar el proyecto como detonador regional. 

“La idea es que la licitación se reparta en la mayor cantidad de empresarios del carbón y que esto derrame en la economía de la Carbonífera”, agregó.

A la espera licitación de CFE para detonar economía carbonífera

En paralelo, el gobernador destacó que en la región Centro hay avances en la reactivación económica tras la crisis de Altos Hornos de México (AHMSA). 

Precisó que actualmente dos inversionistas han mostrado interés en el proceso de licitación, lo que representa una oportunidad para retomar la actividad industrial y proteger empleos en Monclova y municipios aledaños.

Finalmente, subrayó que ambos procesos —la compra de carbón en la Carbonífera y la licitación de AHMSA en la región Centro— deben contar con la coordinación de gobiernos municipales, estatales y federales. 

“Si no nos alineamos todos en sintonía, gobiernos municipales, estatales y federal, acreedores y trabajadores incluidos, esto no avanza. La meta es detonar la economía y proteger el empleo en ambas regiones”, concluyó.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

finanzas_india_880ac67e7e
Inician aranceles de EUA a India: prevén impacto por $48,000 mdd
EH_UNA_FOTO_2025_08_27_T222039_992_c5e97ef932
Familias de Juárez reciben escrituras con 'Gol por tu Patrimonio'
Whats_App_Image_2025_08_27_at_7_21_25_PM_2786551565
Polémica por sacerdotisa anglicana en misa con obispo Vera
publicidad

Últimas Noticias

Llama_Gertz_Manero_a_ganarle_las_calles_a_la_delincuencia_774bd8c55a
Llama Gertz Manero a 'ganarle' las calles a la delincuencia
Kim_Jong_Un_se_reunira_con_Xi_y_Putin_en_desfile_militar_en_China_cd3366ccda
Kim Jong Un se reunirá con Xi y Putin en desfile militar en China
Localizan_con_vida_a_joven_reportado_como_desaparecido_en_Reynosa_937040b155
Localizan con vida a joven reportado como desaparecido en Reynosa
publicidad

Más Vistas

nl_viaducto_tren_ligero_86272a9081
Construirán viaducto elevado para tren de pasajeros de Monterrey
nl_capital_tech_091fcaff09
Truena otra Sofom: llega a $5,000 mdp monto defraudado a regios
Whats_App_Image_2025_08_27_at_12_47_40_AM_1_0049c68a66
Preventas de 'depas' dejan enganches perdidos y promesas rotas
publicidad
×