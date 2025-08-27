A la espera licitación de CFE para detonar economía carbonífera

El gobierno de Coahuila está a la espera de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) lance la licitación para la compra de carbón, con el objetivo de reactivar la economía de la región Carbonífera, informó el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

El mandatario explicó que la expectativa es que el proceso permita la participación de pequeños y medianos productores, lo que generaría una derrama económica más amplia y la creación de empleos.

“Estamos buscando que cuando salga la licitación vaya en ese sentido de apoyar a la economía local, permitiendo que los pequeños y medianos productores puedan tener sus pedidos de carbón y echar a andar sus empresas”, declaró.

Jiménez Salinas señaló que el beneficio directo se conocerá hasta que se publiquen las bases de la licitación, aunque aseguró que existe un compromiso con la Secretaría de Energía para utilizar el proyecto como detonador regional.

“La idea es que la licitación se reparta en la mayor cantidad de empresarios del carbón y que esto derrame en la economía de la Carbonífera”, agregó.

En paralelo, el gobernador destacó que en la región Centro hay avances en la reactivación económica tras la crisis de Altos Hornos de México (AHMSA).

Precisó que actualmente dos inversionistas han mostrado interés en el proceso de licitación, lo que representa una oportunidad para retomar la actividad industrial y proteger empleos en Monclova y municipios aledaños.

Finalmente, subrayó que ambos procesos —la compra de carbón en la Carbonífera y la licitación de AHMSA en la región Centro— deben contar con la coordinación de gobiernos municipales, estatales y federales.

“Si no nos alineamos todos en sintonía, gobiernos municipales, estatales y federal, acreedores y trabajadores incluidos, esto no avanza. La meta es detonar la economía y proteger el empleo en ambas regiones”, concluyó.

Comentarios