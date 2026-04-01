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Coahuila

Refuerza PRI Saltillo compromiso con la comunidad Marimar Arroyo

Estas acciones buscan fortalecer el tejido social, permitiendo llevar apoyos directos, escuchar inquietudes y colaborar con los ciudadanos

  • 01
  • Abril
    2026

Bajo el lema “Siempre presentes, siempre cercanos”, Marimar Arroyo, Secretaria General del PRI Saltillo, señaló que su partido ha intensificado sus esfuerzos para atender las necesidades de los saltillenses mediante acciones concretas y una agenda centrada en la comunidad.

A través de diversas actividades sociales y recorridos en colonias, Arroyo ha liderado iniciativas que reflejan el compromiso del partido con los sectores más vulnerables.

Estas acciones, dijo, buscan fortalecer el tejido social, permitiendo llevar apoyos directos, escuchar inquietudes y colaborar con los ciudadanos para encontrar soluciones efectivas.

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Este enfoque constante en el trabajo comunitario es fundamental para construir un mejor entorno para todos.

Agrego que, con un enfoque de cercanía y sensibilidad, el trabajo del Partido Tricolor en la capital coahuilense continúa fortaleciéndose, asegurando una presencia constante en las colonias y reafirmando su compromiso de estar al lado de la gente. “En Saltillo, el PRI está siempre presente y cercano”, concluyó Arroyo Peart.


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