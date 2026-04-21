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Tamaulipas

Inyectará Victoria recursos adicionales para rehabilitar calles

Para desarrollar el programa, el alcalde informó que sumarán 3 cuadrillas a los trabajos y se buscará el apoyo con empresas locales

  • 21
  • Abril
    2026

El Gobierno Municipal de Victoria destinará recursos adicionales al programa permanente de rehabilitación de calles en la ciudad con resultados a corto plazo, anunció el alcalde Eduardo Gattás Báez. 

Dijo que actualmente se realiza el estudio con la Tesorería Municipal y Secretaría de Obras Públicas para definir el monto y metas para desarrollar un programa especial donde se destinará recursos propios a la rehabilitación de pavimentos en los distintos sectores de la ciudad.

Destacó que en la prestación de servicios públicos, el gobierno de Victoria mantiene la eficiencia arriba del 90% en recolección de basura y alumbrado público; en tanto que en el tema de bacheo recordó que el año anterior las lluvias afectaron más del 70% del pavimento; "es ahí donde traemos una lucha y trabajo permanente", señaló Gattás Báez.

Para desarrollar el programa que se espera arrojen resultados inmediatos, el alcalde de Victoria informó que sumarán 3 cuadrillas a los trabajos y se buscará el apoyo con empresas locales, con el objetivo de alcanzar mayor cobertura en calles primarias y secundarias.


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